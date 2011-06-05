-SÖZLÜĞÜN HAZIRLANMASI 90 YIL SÜRDÜ ŞİKAGO (A.A) - 05.06.2011 - Şikago Üniversitesi'nde 1921'de başlatılan Asurca Sözlüğü projesi tamamlandı. Mezopotamya'daki bu antik uygarlığa ait sözlüğün hazırlanması, küçük bir akademik grup tarafından Türkiye, Irak, İran ve Suriye'de bulunan kil ve taş tabletler üzerinde çalışılarak başlandı. On yıllar geçtikçe büyüyen, bir sonraki kuşaklar tarafından devam ettirilen ekibe, dünyanın dört bir yanından da katılımlar oldu. Bugün aradan 90 yıl geçti ve sözlüğün tamamlandığı resmi olarak ilan edildi. 21 ciltten oluşan ve bir antik medeniyetin ansiklopedisi niteliğindeki sözlükte aşk mektuplarından tıbbi reçetelere, vergi kayıtlarından astronomik gözlem sonuçlarına, dinsel metinlere, kontratlara, şiirlere dek zengin bilgiler yer alıyor. Son olarak MS 100 yılında yazıya geçirilmiş olan bu dilin sözlüğü, Şikago Üniversitesi Oryantal Enstitüsü bünyesinde hazırlandı. Projeler arasında, Hititçe Sözlük çalışması da bulunuyor. Projelere internetten, http://oi.uchicago.edu/research/projects/cad/ adresinden ulaşılabiliyor.