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'Sözlü sınav' bitti, 'performans notu' geldi

Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki klasik sözlüyü kaldırdı

21 Ekim 2013 13:19

Sözlü yerine, öğrencilerin arkadaşları ile uyumu, okul içindeki davranış, derse katılım, ilgi ve becerilerini kapsayan performans notu verilecek.
 
Vatan gazetesinden Kıvanç El'in haberine göre, okullardan gelen “sözlü ne olacak?” soruları artınca Bakanlık yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin bir genelge hazırladı. Genelgede “sözlü” notu yerine “performans çalışması” yapılacağı belirtildi.


'Kalkması iyi oldu'


MEB Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük imzasıyla yayınlanan genelgede, “E-okul” sisteminden notlarla ilgili bölümün yeniden düzenlendiği ifade edildi.

Genelgede, “Yönetmelik hükümleri doğrultusunda revize edilerek yazılı sınav notu için 6 alan, performans çalışmaları için 3 alan, uygulama notlan için 3 alan, proje için 1 alan olacak şekilde düzenlenmiş, sözlü ve ödev alanları kaldırılmıştır” denildi. Eğitim-Sen eski Genel Başkanı, eğitimci Aladdin Dinçer, sözlü notlarının kalmasının önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Öğrenciler, kendi özgün üretimleri olmaktan çok çevresel destekleri ödev ve performans çalışması hazırlardı. Yenisinde de böyle olmamalı, öğrenciler kendi özgün yaratıcı çabaları ile bir şeyler yapabilmeli. Okul içi ve dışı eğitsel etkinlikler değerlendirilip, işlev görür hale getirilmeli. Derste ‘hadi gel bu soruyu çöz’ diye sözlüye kaldırmaya, son dönemde artık zaten itibar edilmemeye başlanmıştı ama vardı. Bunun kalkması önemli. Çocuğun kendisini ifade etmesi, soru sormasını, sorgulanmasını eleştirebilmesini olanaklı kılacak bir yöntem geliştirilmesi gerekiyor. Bu olmazsa sadece performans çalışması da yeterli olmayabilir. Kes kopyala yapıştır biçiminde yürüyordu sistem bunların da kontrol altına alınması gerekiyor.”

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