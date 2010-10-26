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SÖZLEŞMELİ SUBAY ALINACAK ANKARA (A.A) 

26 Ekim 2010 14:27

-SÖZLEŞMELİ SUBAY ALINACAK ANKARA (A.A) - 26.10.2010 - Kara Kuvvetleri Komutanlığınca sözleşmeli subay alınacak. Komutanlığın muvazzaf/sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak için en az 4 yıllık örgün öğrenim yapan fakülte ve yüksekokul mezunları arasından sınavla muvazzaf/sözleşmeli subay statüsünde personel alımı yapılacak. Mühendis, öğretmen, tabip, eczacı, diş tabibi ve sağlık branşlarındaki alımlarla ilgili detaylı bilgi Kara Kuvvetleri Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alıyor.  Gerekli şartları taşıyanlar, 1 Kasım'a kadar söz konusu internet sitesinden başvurularını yapabilecek.

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