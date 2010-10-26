-SÖZLEŞMELİ SUBAY ALINACAK ANKARA (A.A) - 26.10.2010 - Kara Kuvvetleri Komutanlığınca sözleşmeli subay alınacak. Komutanlığın muvazzaf/sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak için en az 4 yıllık örgün öğrenim yapan fakülte ve yüksekokul mezunları arasından sınavla muvazzaf/sözleşmeli subay statüsünde personel alımı yapılacak. Mühendis, öğretmen, tabip, eczacı, diş tabibi ve sağlık branşlarındaki alımlarla ilgili detaylı bilgi Kara Kuvvetleri Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alıyor. Gerekli şartları taşıyanlar, 1 Kasım'a kadar söz konusu internet sitesinden başvurularını yapabilecek.