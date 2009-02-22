Sözleşmeli personelin yüzde 40’ı gelecekten umutsuz

Türk Sağlık-Sen tarafından yapılan araştırmaya göre, kamuda çalışan sözleşmeli personelin yüzde 87'si çalışmak için yaşadığı şehri terk ediyor, yüzde 40’ı geleceğinden umutsuz.



Alınan bilgiye göre, Türk Sağlık-Sen, kamuda sözleşmeli çalışanların sorunlarını tespit etmek amacıyla 12 bin 662 kişinin katıldığı bir araştırma yaptı.



Sözleşmeli personelin büyük bölümü, çalışmak için hem yaşadığı şehri terk etmek hem de ailesinden ayrı yaşamak zorunda kalıyor.



"Sözleşmeli olarak çalışmak için yaşadığınız şehirden ayrıldınız mı?" sorusuna, katılımcıların yüzde 87'si "evet" cevabı verdi. Katılımcıların yüzde 84'ü de işi nedeniyle ailesinden ayrı yaşadığını bildirdi.



Sözleşmeli personele, ailelerini hangi sıklıkla görebildikleri de soruldu. Söz konusu personelin yüzde 13'ü her gün, yüzde 10'u haftada bir, yüzde 20'si ayda bir, yüzde 34'ü 6 ayda bir, yüzde 21'i ise yılda bir kez ailesiyle görüşebildiğini belirtti.



Sözleşmeli istihdamın çalışanların hayatlarına etkilerinin de belirlenmeye çalışıldığı araştırmada, katılımcılara "Sözleşmeli çalışmanın size yaşattığı en önemli sorun nedir?" sorusu yöneltildi.



Katılımcıların yüzde 40'ı "gelecekten ümitsizim" derken, "sözleşmeli çalışmanın geleceklerini karattığı" değerlendirmesinde bulundu. Sözleşmeli istihdam nedeniyle çalışanların yüzde 36'sı "aile düzenlerinin bozulduğunu", yüzde 14'ü "evlenemediğini", yüzde 8'i "sosyal hayatının bittiğini" dile getirdi.



"Sözleşmeli çalışmanın aile yaşamına etkisine" yönelik soruda, sözleşmeli personelin yüzde 31'i "eşiyle ayrılma noktasına geldiği", yüzde 30'u "huzursuz olduğu", yüzde 29'u "aile kuramadığı", yüzde 7'si de "çocuklarını göremediği" yanıtını verdi.



Katılımcılara ayrıca "sözleşmeli personelin çalışma hayatında karşılaştığı sorunlara" ilişkin soruda, çalışanların yüzde 45'i "işten çıkarılma korkusu yaşadığını", yüzde 35'i "iş yerinde çalışma barışının bozulduğunu", yüzde 10'u "amirlerinin baskı yaptığını", yüzde 8'i "görevi dışında çalıştırıldığını" belirtti.



28 Şubat’ta kadro eylemi



Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, araştırmanın, sözleşmeli personelin sorunlarını bir kez daha tüm çıplaklığıyla ortaya koyduğunu ifade etti.



Sözleşmeli personelin kronikleşmiş sorunlarından kurtulabilmesi için bir an önce kadroya geçirilmesi gerektiğini savunan Kahveci, şunları kaydetti:



"Aynı işi yapanların farklı mali ve sosyal haklara sahip olması gibi bir adaletsizlik ortadan kaldırılmalıdır. Bunun yolu ise sözleşmeli çalıştırmanın da içinde bulunduğu farklı istihdam biçimlerinin sonlandırılmasından geçmektedir.



Türk Sağlık-Sen olarak 28 Şubat'ta Ankara'da sözleşmeli personele kadro verilmesi talebiyle bir eylem gerçekleştireceğiz. Burada taleplerimizi bir kez daha gündeme getireceğiz ve hükümetten sesimizi duymasını isteyeceğiz. Sesimizin daha güçlü çıkması için eylemimize tüm sözleşmeli personeli davet ediyoruz."



