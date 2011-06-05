-SÖZLEŞMELİ PERSONELİN DİLEKÇESİ HAZIR ANKARA (A.A) - 05.06.2011 - Yıllardır kamuda kadro umuduyla çalışan sözleşmeliler, kanun hükmünde kararnamenin yayımlanmasıyla dilekçelerle kurumlarına başvuracak. Türk Sağlık-Sen de sözleşmeliler için kadroya geçirilme taleplerini içeren örnek dilekçe hazırladı. Sözleşmeli personele kadro verilmesi ile ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımlanmasının ardından kamuda 4/B statüsünde çalıştırılanların kadroya alınmasıyla ilgili süreç başlıyor. Kararnamenin yayımlanması sendikaları da harekete geçirdi. Türk Sağlık-Sen, sözleşmeli personelin başvurularını kolaylaştırmak amacıyla örnek dilekçe hazırladı. Kadroya geçirilmeyi talep eden sözleşmeli personel, dilekçeye ad ve soyadlarını yazıp imzalayarak çalıştıkları kurumlara teslim edecek. Örnek dilekçede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi İle 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi için 657 sayılı Kanuna geçici bir madde eklendiği belirtildi. Kadroya geçmek isteyen sözleşmeli memurların 30 gün içinde kurumlarına yazılı olarak başvurmaları gerektiğinin düzenlendiği ifade edilen dilekçede, yasal düzenleme çerçevesinde dilekçe sahibi sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçirilmek için gereğinin yapılması talebine yer verildi. Türk Sağlık-Sen tarafından hazırlanan örnek dilekçeye, sendikanın internet sitesinden ve şubelerinden sendika üyelerinin yanı sıra tüm sözleşmeli personel ulaşabilecek. Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sözleşmeli personele kadro verilmesi için yıllardır mücadele ettiklerini söyledi. Toplu görüşmelerde, alanlarda, yaptıkları çeşitli temaslarda yıllardır sözleşmelilerin sorunlarının tek çözümünün kadro olduğunu vurguladıklarını belirten Kahveci, nihayet yayımlanan bu kanun hükmünde kararname ile sözleşmeli personelin kadrolarına kavuşacaklarını söyledi. Kahveci, şunları kaydetti: ''Yıllardır mağdur olan sözleşmeli personel için sevinirken bu sevincimiz buruk kalmıştır. Çünkü 4/C'le geçici çalışanlar ve vekil ebe-hemşireler bu düzenlemenin dışında bırakılmıştır. Keşke 4/C'li geçici çalışanlar ve vekil ebe-hemşireler de kadroya alınsalardı. Bu kararla birlikte, sayıları 200 bin civarındaki sözleşmeli personel yoğun bir şekilde kurumlarına başvuracaktır. Bu süreçte sendika olarak sözleşmeli personele kadro için başvurmalarında yardımcı olmak için örnek dilekçe hazırladık. Bu dilekçelerle kurumlarına başvuracak sözleşmeliler için kadroya geçirilme süreci de başlamış olacak.''