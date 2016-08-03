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Sözleşmeli öğretmenlik şartları belli oldu

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak ve atanmak üzere tercih yapma hakkına sahip olacak

03 Ağustos 2016 19:47

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlik şartlarını açıkladı. Buna göre, sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına şubat ayında atama yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yönetmelikte, sözleşmeli öğretmenliğe atamalar için başvuru şartları belirlendi. Buna göre, başvuruda bulunacaklarda, 657 sayılı Kanun´un 48´inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında özel şartlar da aranacak. Bu kapsamda, mezun olunan yükseköğretim programının, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması, öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç, Bakanlıkça uygun görülen pedagojik formasyon eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması gerekecek.

 

Atamalar şubat ayında

 

Başvuruda bulunmak için KPSS´den, atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olma şartı ile devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza alınmamış olması gerekiyor.

Sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına şubat döneminde atama yapılacak. Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde, pozisyon imkanları ve ihtiyaç çerçevesinde bu dönem dışında da atama yapılabilecek. 

 

Sözlü sınav komisyonu şartları

 

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınav komisyonu oluşturulacak. Gerek görülmesi halinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilecek.

Sözlü sınav komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sözlü sınavlarda görev alamayacak.

Yönetmelikte, sözlü sınav konularının ağırlıkları; "Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü yüzde 25, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti yüzde 25, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yüzde 25, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yüzde 25" şeklinde belirlendi.

 

Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak

 

KPSS sonucunda her alan için oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar için belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.

Sözleşmeli öğretmenliğe atama için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkına sahip olacak.

 

Öğretmen adaylarına 20 tercih hakkı verilecek

 

Sözlü sınav sonrasında, sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih hakkı kazananların atama başvuruları, sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren ilan edilen süre içinde elektronik ortamda alınacak. Sözleşmeli öğretmenliğe atanma isteğinde bulunanlara en fazla 20 tercih hakkı verilecek. 

 

Sözleşme tek taraflı feshedilebilecek

 

Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği 4 yıllık çalışma süresini tamamlayarak adaylık sürecinde başarılı olanlar, talepleri halinde görev yaptıkları eğitim kurumunda öğretmen kadrolarına atanacak.

Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az 2 yıl daha görev yapacak, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacak. Sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek. Sözleşmeli öğretmenler, bir ay önceden yazılı ihbarla sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecek.

 

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