Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce adayı yakından ilgilendiren Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları meb.gov.tr adresinde açıklandı.

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Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, itirazlarını 29 – 30 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında yapacaklar. Bu arada Milli eğitim Bakanlığı yapmış olduğu açıklamayla 5 bin sözleşmeli öğretmenin daha atayacaklarını açıklandı.

Sözlü sınavlar, 15-26 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Sözlü mülakat sonuçlarının ise 28 Eylül tarihinde yani bugün açıklanması bekleniyor. MEB tarafından yapılan mülakatların puan ve branş bazında sıralamalarının tekrar açıklanmasından sonra mülakatlarda başarılı olan sözleşmeli öğretmen adayları tercih yapma hakkına sahip olacak.

İtirazlar 3 Ekim'de sonuçlandırılacak

Alınan itirazlar, 3 Ekim'de sonuçlandırılacak. Adayların atama tercihleri, 4-7 Ekim arasında alınacak ve 10 Ekim'de sonuçları açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmen atamaları 10 Ekim'de

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 18 ayrı il merkezinde yüzlerce komisyon tarafından gerçekleştirilen mülakat sınavları sona eriyor. Sınav sonrasında mülakat puanları esas alınarak yapılacak olan atamalarda, öğretmen adaylarının mülakat puanlarının eşit olması halinde Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P121 puan türü geçerli olacak. Tercih işlemlerinin sona ermesinden sonra Öğretmenlerin Atamaları 10 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilecek. Atamalarının gerçekleşmesinden hemen sonra Öğretmenler görevlerine başlayacaklar.

Sözleşmeli öğretmen maaşı ne kadar olacak?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına ait maş kısmıyla henüz bir bilgi vermedi ancak MEB, maaş düzenlemesi için de bir çalışma yapıyor. Öğretmenin maaşı dışında, ek ders ücreti, kurs ücreti, nöbet ücreti gibi farklı kazançları vardır. Doğu ve Güneydoğu’daki sözleşmeli öğretmene tazminat adı altında 400-500 TL arası bir ek ödeme masada bekliyor. Böyle bir düzenleme yapıldığı takdirde Doğu’da sözleşmeli öğretmen, maaş + tazminat + ek ders + kurs ücreti + nöbet ücreti durumuna göre 5 bin TL’ye yaklaşan bir ücret almış olacaktır.

Hangi illere atanacaklar?

Adıyaman-Ağrı-Aksaray-Amasya-Ardahan-Artvin-Bartın-Batman-Bayburt-Bingöl-Bitlis-Çanakkale (Gökçeada ve bozcaada )-Çankırı-Çorum-Diyarbakır-Elazığ-Erzincan -Erzurum-Giresun-Gümüşhane-Hakkari-Iğdır-Kahramanmaraş-Karabük-Karaman-Kars-Kastamonu-Kırıkkale-Kırşehir-Kilis-Malatya-Mardin-Muş-Nevşehir-Niğde-Ordu-Osmaniye-Rize-Samsun-Siirt-Sinop-Sivas-Şanlıurfa-Tokat-Trabzon-Tunceli-Van-Yozgat-Zonguldak