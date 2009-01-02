Sözleşmeli öğretmenlere yeni yıl sürprizi

Milli Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatilinde özür durumuna bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin atanacağı okulların belirlenmesi amacıyla kontenjanların bakanlığa bildirilmesini istedi.



Bakanlık, söz konusu isteğin yer aldığı genelge ile sözleşmeli öğretmenler için özür durumuna bağlı olarak yer değiştirme şansı tanımış oluyor. Sözleşmeli öğretmenlerin eşlerinden ayrı olarak çalışmasına neden olan "sözleşmeli öğretmenlere özür durumuna bağlı yer değiştirme şansı vermemesi" durumu sona eriyor.



Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Orman, il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği genelgede; yarıyıl tatilinde özür durumuna bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin atanacağı eğitim kurumlarının belirlenmesi amacıyla ILSÎS Kontenjan Modülü'nün aktif hale getirildiğini açıkladı.



İl Müdürlükleri kontenjanları serbest olarak belirleyecek



Kontenjan belirleme yetkisinin sadece il milli eğitim müdürlüklerine verildiğini kaydeden Orman, "Genel Müdürlüğümüz bundan böyle il milli eğitim müdürlüklerinden alınacak ön talep kontenjan belirlenmesi yöntemim uygulayacaktır. Bu nedenle, özür durumları nedeniyle il dışından gelecek öğretmenler ile özür durumundan il içinde yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin tercihlerinde alınacak olan eğitim kurumları ile bu kurumların kontenjanları il milli eğitim müdürlüklerince serbestçe belirlenebilecektir" açıklamasında bulundu.



Pozisyon sayısı modüle yansıtıldı



2008-2009 eğitim ve öğretim yılı bütünlüğü dikkate alınarak öğretmenlerin en yarıyıl tatili sonuna kadar yeni görev yerlerinde başlatılmalarının planlandığını açıklayan Orman, "Bu planlamaya göre Ocak ayının ikinci haftasından itibaren elektronik ortamda başvuru alınacağından E- Yer Değiştiğe Formu'na yansıtılacak eğitim kumrularının sağlıklı bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir" uyarısında bulundu. Orman, milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği genelgede şu açıklamada bulundu:



"Kontenjanlar, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler için ayrı ayrı belirlenecektir. Yer değiştirme için kullanılacak olan boş sözleşmeli öğretmen pozisyon sayıları İLSİS Özlük Modülü'ndeki verilere göre belirlenmiş ve İLSİS Kontenjan Modülü'ne yansıtılmıştır. İlçelerin pozisyon İLSİS Kontenjan Modülü'ne yansıyan sayılar ile örtüşmemesi halinde (ek kontenjan verilmemiştir) Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına e-posta yoluyla ilçe pozisyonları bildirilecek ve gerekli düzeltme yapıldıktan sonra, bu pozisyon sayıları ile sınırlı olmak üzere en çok ihtiyaç bulunan alanlarda serbestçe kurum kontenjanları belirlenebilecektir."



5 Ocak’ta kontenjanlar belli olacak



Orman, sözleşmeli öğretmenlerin görevlendirileceği eğitim kurumlarının belirlenmesinde ise şu hususlara dikkat edilmesini istedi:



-"Mesleki Eğitim Merkezleri, Bilim ve Sanat Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, özel şartlar aranan (Fen ve Anadolu Liseleri gibi) eğitim kurumları,



-Bilişim Teknolojileri alanında Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları,



-Okul Öncesi Öğretmenliği alanında Kız Meslek Liseleri, İLSİS Kontenjan Modülü'ne yansıtılmayacaktır."



Orman, milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği genelgede, kontenjan belirleme işlemlerinin en geç 5 Ocak 2009 tarihi çalışma saati sonuna kadar sonuçlandırılması emrini verdi.



