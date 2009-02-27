Sözleşmeli öğretmenler için 'fetva' geldi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili fetva verilmesi" talebine cevap geldiğini bildirdi.



Koncuk, "Bu cevaba göre, temel hak ve özgürlükleri engellemek anlamına gelen sözleşmeli öğretmenlik uygulaması İslam diniyle bağdaşmamaktadır" dedi.



İsmail Koncuk, yaptığı yazılı açıklamada Diyanet İşleri Başkanlığı'na, "sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının, din açısından değerlendirilmesi ve bu konuyla ilgili fetva verilmesi için yazı" gönderdiklerini anımsattı.



'Bu hususta tereddüt yoktur'



Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamza Aktan tarafından bu talebe cevap verildiğini belirten Koncuk, yazıda "İslam dini zulmü ve zulmü çağrıştıran her tür eylemi, uygulama ve davranışı onaylamaz. Bu hususta asla tereddüt yoktur. Ayrıca, yüce dinimiz insanların temel hak ve özgürlüklerinin de etkin şekilde güvence altına alınmasını ve korunmasını emreder. Bu hususta da bir kuşku bulunmamaktadır" denildiğini kaydetti.



'Sözleşme öğretmenlik uygulaması bir zulümdür'



Bu açıklamanın "sözleşmeli öğretmenliğin ve bu uygulamanın İslami değerler bakımından, temel hak ve özgürlüklerin göz ardı edilmesi" anlamına geldiğini ileri süren Koncuk, "İslam anlayışında zulmü çağrıştıran her türlü anlayış asla kabul görmemektedir. Cevabın bu bölümüne göre, sözleşmeli öğretmenlik uygulaması bir zulümdür ve İslam böyle bir anlayışı reddetmektedir" dedi.



Diyanet İşleri Başkanlığının yazısında "Ancak dilekçenizde dile getirdiğiniz konu idari bir konudur. Kurumların tesis ettikleri işlemler hakkında değerlendirmede bulunmak ve görüş beyan etmek, Başkanlığımızın görev ve yetkileri dışındadır" denildiğini de belirten Koncuk, bu cevaba ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hassasiyetini anladıklarını ifade etti.



Koncuk, şu görüşlere yer verdi:



"Bütün bunlara rağmen, cevap yazısının birinci paragrafı da sorumuza bir cevap olarak görülmelidir. Bu cevaba göre, temel hak ve özgürlükleri engellemek anlamına gelen sözleşmeli öğretmenlik uygulaması mevcut şekliyle İslam diniyle de bağdaşmamaktadır.



'Devlet adamlarımızın vay haline!'



Bu cevaptan anladığımız, bütün karşı duruşlara rağmen, İslam ahlakı ile de örtüşmeyen sözleşmeli öğretmenlik uygulamasını inatla sürdüren devlet adamlarımızın vay haline..."

