-SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENDEN ''YAŞ PASTALI'' PROTESTO ANKARA (A.A) - 08.11.2010 - Türk Eğitim-Sen üyeleri ve sözleşmeli öğretmenler, kadro istekleri 502 gündür yerine getirilmediği gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı önünde 7 katlı siyah yaş pasta keserek, Bakan Nimet Çubukçu'yu protesto etti. Milli Eğitim Bakanlığı önünde biraraya gelen sözleşmeli öğretmenler, ''Sayın Bakan söz verdin, sözünü tut'', ''Sözleşmeli Köleliğe Hayır'', ''Yeter artık susmayacağız'' ve ''502. gün'' yazılı dövizler taşıdılar. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, gruptakiler adına yaptığı basın açıklamasında, 70 bin sözleşmeli öğretmen adına protesto eylemini gerçekleştirdiklerini söyledi. Sendika olarak 502 gün önce yaptıkları ziyarette Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun, ''Tüm sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirileceğini ve bundan sonraki süreçte sözleşmeli öğretmen alımı yapmayacağını'' açıkladığını iddia eden Koncuk, ''Bir eğitim kurumunda aynı işi yapan, aynı üniversiteden mezun olmuş, aynı öğretmenler odasında oturan dertleri, tasaları sevinçleri aynı olması gereken insanlar arasına sözleşmeli, kadrolu ayrımını koyanları şiddetle ve nefretle kınıyorum'' dedi. Verilen sözü basınla paylaşıp paylaşamayacağı sorulduğunda, Bakan Çubukçu'nun verdiği sözü tutacağından çok emin olarak ''evet paylaşabilirsiniz'' dediğini öne süren Koncuk, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Aynı gün basın yoluyla paylaştım aradan 502 gün geçti. Eylemler yaptık, 20 bin insanın katıldığı mitingler yaptık ama bizim mitingimiz sırasında tekrar tekrar söz veren, çalışmaların son noktaya geldiğini açıklayan Sayın Bakan aradan geçen günler aylar yıllara rağmen bu sözü yerine getirmedi. Bu günlerde sayın Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, bize verdiği sözden hiç bahsetmemektedir. Bu sözü unuttu ama biz unutturmamak için her türlü gayreti göstereceğiz. Bu koltuklar bu makamlar gelip geçicidir. Önemli olan o koltuklarda, o makamlarda oturduğumuz sürece iyi bir isim bırakmaktır. Herkesin Allah razı olsun dediği iyi bir isim bırakmaktır. Peki sayın Bakan bu eğitim çalışanları, bu öğretmenler, bu millet sizi nasıl hatırlayacak? Sizi verdiği sözü tutmayan, sözünün eri olmayan bir makam olarak hatırlamayacak mı? Dolayısıyla bu makamı temsil edemiyorsanız, oturduğunuz makamın ağırlığını kaldıramıyorsanız, o koltukta bir dakika bile oturmanızın anlamı kalmamıştır. Ya sözünüzü tutun ya da istifa edin diyorum.'' Koncuk'un konuşması sırasında gruptakiler de ''Çubukçu, istifa'', ''Çalışanları bu hale getirenler utansın'' şeklinde sloganlar attılar. Konuşmasının ardından Koncuk, 7 katlı yaş siyah pastayı keserek, gruptakilere ve protestoya destek veren çeşitli sendikaların temsilcilerine dağıttı. Pastanın kesilmesi sırasında bir sendika üyesi, siyah kağıtlardan yapılan konfetileri havaya attı. Pastanın gruptakilere ve basın mensuplarına ikram edilmesinin ardından eylem sona erdi.