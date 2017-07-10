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Eğitim

Sözleşmeli öğretmelik için başvurular başladı

Başvurular 17 Temmuz'a kadar sürecek

10 Temmuz 2017 18:32

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mülakatı tamamlanan 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması için başvuruların başladığını duyurdu.

Başvurular Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) kendi adresi üzerinden 17 Temmuz'a kadar alınacak. 20 bin öğretmen kontenjanın olduğu başvurular 19 Temmuz'da atanacak.

MEB, Twitter hesabındaki yer alan duyurusunda başvurularla ilgili şu bilgileri verdi:

“20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 10-17 Temmuz tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 19 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Mülakatı tamamlanan 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular başladı.”

Başvuru için tıklayın

 

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