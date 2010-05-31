Sözleşmeli memura müjde!

T24- Kamuda sözleşmeli personel çalıştırma usul ve esasları, bir çok konuda kamu idaresi ile çalışanları karşı karşıya getiriyor. Kadrolulara tanınan sosyal ve özlük hakların birçoğundan yararlanamayan sözleşmeliler, bu hakları hukuk mücadelesi ile elde etmeye çalışıyor.



Memurlara tayin durumunda yol masrafları için ödenen harcırah hakkından yararlanma talebiyle başvuran sözleşmeli personele ret cevabı veren idare hakkında Sağlık-Sen'in açtığı davada mahkeme, sözleşmeli personeli umutlandıran ilk niteliğinde bir karara imza attı. Davayı görüşen Isparta İdare Mahkemesi, sözleşmeli personelin de Harcırah Kanunu hükümlerinden yararlanması gerektiğine karar vererek, sözleşmeli personele yol harcırahı ödemeyen idarenin işlemini iptal etti.





Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, açtıkları bir çok davada, sözleşmeli personel uygulamalarından kaynaklanan adaletsizliklerin yargı kararlarıyla ortaya konulduğuna dikkat çekerek, "Sözleşmeli personelin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan sosyal haklardan mahkeme kararlarıyla yararlanma dönemi artık sona ermelidir." dedi.





En çok sözleşmeli istihdamının sağlıkta gerçekleştirildiğine de işaret eden Kaçar, "Sağlık hizmetlerinin en önemli niteliği ekip çalışması olmasıdır. Sözleşmeli-kadrolu ayrımcılığı; bir ekip çalışması olan sağlık hizmetin kalitesini ve sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Halkın sağlığı için hizmet eden insanların iş huzurunu ve ekip motivasyonunu bozan emek ayrımcılığı mutlaka sona ermelidir." ifadelerini kullandı.