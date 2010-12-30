-SÖZLEŞMELİ MEMURA EĞİTİM TAYİNİ ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Türk Sağlık-Sen, açtığı dava sonucunda sözleşmeli memura eğitim için tayin hakkını kazandı. Mahkeme, üniversiteyi kazanan sözleşmeli memurun, üniversitenin olduğu kente tayin edilmesine karar verdi. Türk Sağlık-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sendika, Kars Kafkas Üniversitesi Hemşirelik Lisans bölümünü kazanan ve Ankara'da çalışan sözleşmeli üyenin, öğrenim durumundan tayin talebinin reddedilmesi üzerine Ankara 9. İdare Mahkemesinde dava açtı. Davayı görüşen mahkeme, eğitim hakkının Anayasal hak olduğuna dikkat çekerek, sözleşmeli memurun Kars'a tayin edilmesi gerektiğine hükmetti. Mahkeme kararda, Anayasanın eşitlik ilkesinin, aynı hukuki durumda bulunan kişilere, hukuk kurallarının aynı şekilde uygulanması anlamına geldiğini ifade ederek, sözleşmeli memurun da diğer kadrolu memurlar gibi kamu görevlisi niteliği taşıdığını ifade etti. Açıklamada şöyle denildi: ''Mahkeme kararında, Kafkas Üniversitesi Hemşirelik bölümünü kazanan sözleşmeli memurun 'Anayasa hükmü gereği eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılmaması gerektiği ortadadır' denilerek, sözleşmeli memurun eğitim nedeniyle tayin talebinin kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. İdarenin tayin işleminin reddine ilişkin kararının hukuka ve hakkaniyete uyarlılığının bulunmadığı ifade edilerek reddedilmesine karar verildi.''