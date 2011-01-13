-''SÖZLEŞMELİ MEMURA'' DAVA ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Türk Sağlık-Sen, sözleşmeli memurları işten çıkarmayı kolaylaştıran düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştayda dava açtı. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık 2010'da yayımlanan ''Sözleşmeli Memur Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda'' yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle Danıştayda dava açtıkları bildirildi. Açıklamada, davada sözleşmeli memurların işten çıkarılmasını kolaylaştıran düzenlemelerin ivedilikle yürütmesinin durdurulması ve iptali edilmesinin istendiği belirtildi. Davada hizmetin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması halinde, yöneticinin yazılı uyarısına rağmen koşullara uymama ve sözleşmeli memurun kesintisiz üç gün veya toplamda 10 gün işe gelmemesi durumunda işten çıkarılmasını öngören düzenlemelerin iptal edilmesinin istendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Ayrıca yapılan düzenleme ile sözleşmeli memurların yıllık izin süreleri belirlenirken sadece kamuda çalıştıkları sürenin dikkate alınmasını öngören düzenlemenin de iptali istendi. Dava dilekçesinde hizmetin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması durumunun nasıl ve hangi kriterler göz önüne alınarak tespit edileceğine dair somut bir bilgiye yer verilmediği belirtildi. Hükmün idareye sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesini keyfi olarak feshetme yetkisi verdiğinden iptal edilmesi gerektiği kaydedildi. Dilekçede yöneticinin yazılı uyarısına rağmen, koşullara uymama durumunda sözleşmenin fesh edilebilecek olmasının yöneticiler tarafından keyfi olarak sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesinin feshedilmesine neden olacağı belirtildi. Dilekçede söz konusu düzenlemenin sözleşmeli personeli olumsuz yönde etkileyeceği kaydedilerek 'Her an hizmet sözleşmesinin feshedileceği endişesini taşıyan sözleşmeli personellerin moral ve motivasyonları da olumsuz yönde etkileneceğinden kamu hizmetlerinin sunumunda da aksamalar meydana gelecektir' denildi. Dilekçede, Devlet Memurları Kanununda 3–9 gün göreve gelmemenin cezası 'Kademe İlerlemesinin Durdurulması' olarak belirlenmesine rağmen, sözleşmeli memurun 3 gün göreve gelmemesinde sözleşmesinin fesh edilebilecek olmasının hukuka ve hakkaniyete uyarlılığının bulunmadığı belirtildi.''