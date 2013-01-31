T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sözleşmeli erlere 3 bin lira maaş

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 12 il için sözleşmeli er alımı yapacak

31 Ocak 2013 20:04

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çeşitli illerde görev yapacak sözleşmeli er alacak. Sözleşmeli erlere, bin 650 lira ile 3 bin lira arasında ücret ödenecek.

Komutanlığın, ''www.kkk.tsk.tr'' adresli internet sitesinde yer alan duyuruya göre, piyade, bakım, aşçı, iş makinesi işletmeni, hafif/ağır araç sürücüsü, elektrik ve güç kaynakları operatörü, ekmek pişirici, sıhhiye elemanı, köpek eğiticisi, sıhhi tesisatçı, kaloriferci, bilgisayar işletmeni sınıf ve branşlarda sözleşmeli er istihdam edilecek.

Bugüne kadar temin edilen sözleşmeli erlerin Hakkari'de görev yaptığı anımsatılan duyuruda, 2013 yılında Hakkari'ye ilave olarak yeni sözleşmeli erlerin Ağrı, Ardahan, Bitlis, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars, Muş, Tunceli ve Van'da görev yapacakları belirtildi.
2011 ve 2012 yıllarında temin edilen sözleşmeli erler de dahil olmak üzere bundan sonra temin edilecek sözleşmeli er adayları, sözleşmeli er statüsünde tertip edildikleri birliklerden (illerden)

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca belirlenecek süre sonunda istekli olmaları halinde, idare tarafından batı gazinoları da dahil uygun görülen garnizonlarda benzer kadro görevlerine atanabilecekler.

Adaylar, seçim aşaması sınavlarına gelirken yapacakları sınıf/branş tercihlerine esas olacak şekilde sahip oldukları tüm diploma, bonservis, sertifika, kurs belgesi gibi belgelerin asıllarını ve birer suret fotokopilerini yanlarında getirmek zorunda.

Sözleşmeli erlere, bin 650 lira ile 3 bin lira arasında ücret ödenecek. Doğubeyazıt ve Hakkari'de görev yapacaklar, 3 bin lira ücret alacak.

 

ETİKETLER

sözleşmeli ermaaşkara kuvvetleri komutanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24