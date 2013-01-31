Sözleşmeli erlere 3 bin lira maaş

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çeşitli illerde görev yapacak sözleşmeli er alacak. Sözleşmeli erlere, bin 650 lira ile 3 bin lira arasında ücret ödenecek.

Komutanlığın, ''www.kkk.tsk.tr'' adresli internet sitesinde yer alan duyuruya göre, piyade, bakım, aşçı, iş makinesi işletmeni, hafif/ağır araç sürücüsü, elektrik ve güç kaynakları operatörü, ekmek pişirici, sıhhiye elemanı, köpek eğiticisi, sıhhi tesisatçı, kaloriferci, bilgisayar işletmeni sınıf ve branşlarda sözleşmeli er istihdam edilecek.

Bugüne kadar temin edilen sözleşmeli erlerin Hakkari'de görev yaptığı anımsatılan duyuruda, 2013 yılında Hakkari'ye ilave olarak yeni sözleşmeli erlerin Ağrı, Ardahan, Bitlis, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars, Muş, Tunceli ve Van'da görev yapacakları belirtildi.

2011 ve 2012 yıllarında temin edilen sözleşmeli erler de dahil olmak üzere bundan sonra temin edilecek sözleşmeli er adayları, sözleşmeli er statüsünde tertip edildikleri birliklerden (illerden)

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca belirlenecek süre sonunda istekli olmaları halinde, idare tarafından batı gazinoları da dahil uygun görülen garnizonlarda benzer kadro görevlerine atanabilecekler.

Adaylar, seçim aşaması sınavlarına gelirken yapacakları sınıf/branş tercihlerine esas olacak şekilde sahip oldukları tüm diploma, bonservis, sertifika, kurs belgesi gibi belgelerin asıllarını ve birer suret fotokopilerini yanlarında getirmek zorunda.

Sözleşmeli erlere, bin 650 lira ile 3 bin lira arasında ücret ödenecek. Doğubeyazıt ve Hakkari'de görev yapacaklar, 3 bin lira ücret alacak.