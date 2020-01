Sözleşmeli erler basına tanıtıldı

T24 - TSK, terör olaylarının yoğun olduğu bölgelerde görev alacak ilk grup sözleşmeli eri basın karşısına çıkardı. Zorlu bir eğitimden geçen erler, bir devrede ortalama 250 kilometre silahlı koşu yapıyor.





Terörle mücadele kapsamında Doğu'da görevlendirilmek üzere Isparta İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığı'nda eğitim alan ilk grup sözleşmeli erlerin eğitim çalışmaları, basın mensuplarına gösterildi.



Isparta İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığı Orgeneral Doğu Aktulga Konferans Salonu'nda brifing veren Piyade Albay Yaşar Aladağ, İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığının, iç güvenlik birliklerine kol düzeninde eğitim veren ve kol düzeninde dağıtım yapılan bir eğitim birliği olduğunu söyledi.



Aladağ, Kara Kuvvetleri Komutanlığının emriyle 21 Kasım 2011 tarihinden itibaren, iç güvenlik bölgesindeki birliklerde görevlendirilecek subay ve sözleşmeli erlerin eğitimlerinin de İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığı'nda icra edilmeye başlandığını kaydetti.



Vizyonlarının iç güvenlik harekatında görev yapacak tüm personeli her türlü koşulda yetiştirmek olduğunu belirten Aladağ, ''Misyonumuz iç güvenlik harekatında her durumda görev yapacak asker yetiştirmek. Birinci vazifemiz askerliğe ilk adımını atmış personele askerliği sevdirmek, kaynaşma ve bütünleşmeleri ile askeri hayata intibaklarını sağlamak'' dedi.

Günde 5 bin kalori



Sözleşmeli er adaylarının askerlik hizmetini tamamlamış veya halen devam etmekte olan gönüllü personel arasından seçildiğine işaret eden Aladağ, ''Seçim sürecimiz spor testi, mülakat ve sağlık muayenesi aşamalarından oluşmaktadır. Sözleşmeli erlerin her türlü ihtiyaçları birliğimize katılışlarında kendilerine verilmektedir. Sözleşmeli erlerimiz günde ortalama 5 bin kalori değerindeki yemekle beslenmektedir'' diye konuştu.

250 km dayanıklılık yürüyüşü



Personelin savaşçı ruhunu geliştirmek maksadıyla tüm personele özel eğitim verildiğini kaydeden Aladağ, ''Kondisyona da önem verilerek her sözleşmeli ere bir eğitim devresinde ortalama 250 kilometre silahlı, teçhizatlı ve arka çantalı dayanıklılık yürüyüşleri yaptırılmaktadır. Tüm personel sızma parkurundan geçirilmektedir. Bu parkurda personelin üzerinden emniyetli bir şekilde ateş edilmekte ve personel bu ateşin altında ilerlemektedir. Her devrede 21 gece eğitimi yapılmaktadır. İç güvenlik eğitimleri tam teçhizatlı olarak zor arazi şartlarında karşıt kuvvet kullanmak suretiyle muharebe ortamı yaratılarak her türlü hava koşulunda uygulanmaktadır'' diye konuştu.



Aladağ, hedeflerinin sözleşmeli erleri, sarp ve eğimli arazilerde 3-4 gün kesintisiz sürdürülecek operasyonda asgari 30-40 kilometre yürüyebilecek, kendisine ve silah arkadaşlarına güvenerek teröristler ile temas sağlandığında onu etkisiz hale getirebileceğine inanacak, verilecek her türlü görevi başarabilecek eğitim seviyesine ulaştırmak olduğunu anlattı.

10 haftalık zorlu eğitim



Sözleşmeli erler her türlü zorlu arazi şartlarında dik, kayalık ve derin çukurlarla dolu arazide eğitim görüyor. Bu eğitimin 10 hafta sürdüğünü ifade eden Aladağ, ''Eğitimler 2 hafta temel eğitim, 2 hafta branş eğitimi ve 6 hafta iç güvenlik eğitiminden oluşmaktadır. Şu anda eğitimin dokuzuncu haftasındayız. 520 sözleşmeli erin eğitimi devam etmektedir'' dedi.



Sözleşmeli erlerin tamamına el yapımı patlayıcılar eğitimi verildiğini vurgulayan Aladağ, şunları söyledi:



''Ayrıca mayın dedektör operatörü olarak seçilen ve kulak hassasiyetine yönelik testten geçirilen personele branş eğitimi safhasında İstihkam Okulu Eğitim Merkez Komutanlığından gelen mobil eğitim timi tarafından 2 hafta süreyle eğitim verilerek dedektör operatör sertifikası verilmektedir. Sözleşmeli erlerin tamamına ilk yardım eğitim verilmektedir. Sözleşmeli erlere icra edecekleri görevlere yönelik ihtiyaç duyacakları bütün silahlar ile atış yaptırılmaktadır. El bombası eğitimlerine özel önem verilmektedir.''