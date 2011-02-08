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Politika

SÖZLEŞMELİ ER TASARISI TBMM'YE SUNULDU TBMM (A.A)

08 Şubat 2011 21:51

-SÖZLEŞMELİ ER TASARISI TBMM'YE SUNULDU TBMM (A.A) - 08.02.2011 - Sözleşmeli erbaş ve er istihdamına ilişkin düzenlemeler getiren yasa tasarı TBMM Başkanlığına sunuldu.  Tasarıda, düzenlemenin amacı ''Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülen erbaş ve er kadrolarında, kritik ve uygun görülen görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla istihdam edilecek sözleşmeli erbaş ve erlerin temini, yetiştirilmeleri, görevde yükselmeleri, tertip edilmeleri, geçici görevlendirilmeleri, hizmet şartları, görev ve hakları, yükümlülükleri, ayırma ve ayrılma ile ilgili usul ve esasları düzenlemek'' şeklinde sıralanıyor.  Düzenlemeye göre, TSK'da ihtiyaç duyulan kadrolara alınacak sözleşmeli erbaş ve er adayları yapılacak ön sözleşmeyle askeri eğitime alınacak. Eğitimi başarıyla tamamlayanlarla 3 yıldan az, 4 yıldan fazla olmamak üzere sözleşme imzalanacak.

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