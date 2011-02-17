-''SÖZLEŞMELİ ER'' KOMİSYONDA TBMM (A.A) - 17.02.2011 - TBMM Milli Savunma Komisyonunda, sözleşmeli erbaş ve er istihdamı ile YAŞ kararlarıyla TSK'dan atılanlarla ilgili tasarı birleştirilerek ele alınıyor. Komisyon, sözleşmeli erbaş ve er istihdamına ilişkin tasarıyı görüşmek üzere toplandı. Verilen bir önerge ile YAŞ kararlarıyla TSK'dan atılanlara emeklilik imkanı sağlayan ve dün TBMM Başkanlığına sunulan tasarı, komisyon gündemindeki tasarıyla birleştirildi. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, tasarının tümü üzerinde yaptığı konuşmada, uzman erbaş istihdamına yönelik çalışmalara 1984'de başlandığını anımsattı. Devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) son yıllarda uzman erbaş istihdamının artarak sürdüğüne dikkati çeken Gönül, terörle mücadelede kullanılan muvazzaf birliklerin uzman erbaşlardan oluşturulmaya başlandığını anlattı. Uzman erbaşların, komando, tank şoförü, silah sistem operatörü gibi teknik bilgi ve beceri ile fiziksel nitelik gerektiren görev kadrolarında istihdam edildiklerini hatırlatan Gönül, ''Ancak yirmi yıldan fazla süredir elde edilen tecrübeler, uzman erbaşların otuz yaşını geçtikten sonra özellikle fiziki güç gerektiren görevlerde arzu edilen verimi sağlayamadığını göstermiştir'' dedi. TSK'nın, 1984'den bu yana özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde terör örgütü mensuplarıyla mücadelesini başarıyla sürdürdüğünü anlatan Gönül, şöyle devam etti: ''Bu süreçte, subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar profesyonel askerler olarak, erbaş ve erler ise yükümlü olarak görev almışlardır. Erbaş ve erler, ortalama üç ay süreli temel askerlik eğitimi müteakip iç güvenlik birliklerine tertip edilmekte ve kalan hizmet sürelerini bu birliklerde tamamlamaktadır. Bölgeye alışıp, terörle mücadelede tam olarak tecrübe kazandıklarında ise askerlik yükümlülükleri sona ermektedir. Bu nedenle Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülecek kadrolarda, mevcut erbaş ve erler yerine iyi eğitimli ve profesyonel personelin, kısa ve belirli süreli olarak istihdamına ihtiyaç duyulmuştur.'' Tasarı hakkında bilgi veren Gönül, istihdam edilecek erbaş ve erlerde, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş, en az ilköğretim mezunu ve terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla zaman geçmemiş olma şartlarının aranacağını söyledi. Adayların ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınacağını anlatan Gönül, eğitimi tamamlayanlarla en az 3 yıllık sözleşme yapılacağını belirtti. Gönül, sözleşmeli erbaş ve erlerin hizmet sürelerinin 3 yıldan az, 7 yıldan fazla olamayacağını ifade etti. Sözleşmeli erlikte iki yılını tamamlayanların kadro durumu uygunsa liyakat durumu da gözönüne alınarak, bir üst rütbeye terfi ettirilebileceğini belirten Gönül, sözleşmeli erbaş ve erlerin kışlada iskan edileceğini ve her türlü ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Sözleşmeli erbaş ve erler ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık güvencesi kapsamına alınacağını belirten Gönül, başlangıç maaşının yaklaşık 1300 TL olacağını, sınır birlikleri ve komando birliklerinde çalışanların ise zamlı maaş alacağını ifade etti. -YAŞ KARARLARIYLA İLGİLİ TASARI- YAŞ kararlarıyla ilgili tasarıya da değinen Gönül, hukuk devletinin en önemli özelliklerinden birinin, idarenin eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi tutulması olduğunu belirtti. Bu ilkenin, hukuk devletinin amacı olan bireyin hukuki güvenliğinin korunmasını sağlamak için olmazsa olmaz koşullardan biri olduğuna dikkati çeken Gönül, ''Dolayısıyla bireyin hukuki güvenliğinin korunmasını ortadan kaldıracak şekilde idari eylem ve işlemlerin yargı denetimine kapalı olması, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır'' dedi. Gönül, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İdari bir organ olan ve idari bir işlem tesis eden Yüksek Askeri Şura'nın kararlarına karşı yargı yolunun kapalı olması, bu kurulun idari işlemlerinden dolayı mağdur olan kişilerin hukuk devleti içerisinde haklarını arayamamaları sonucu doğurmakta, bu durum ise bireyin hukuk güvenliğinin korunması ilkesine zarar vermektedir. Düzenlemeyle Yüksek Askeri Şura'nın TSK'dan ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açılmış olup, bu suretle hukuk devletinin şartlarından biri olan idarenin her tür eylem ve işleminin yargı denetimine tabi olması sağlanmış olmaktadır. Tasarıyla Yüksek Askeri Şura kararıyla TSK'dan ilişiği kesilip, bu kararların yargı denetimine kapalı olması nedeniyle hukuken haklarını arayamayan kişilerin yoksun bırakıldıkları bir kısım ekonomik haklarının geri verilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.'' -DARBE DÖNEMLERİNDE İLİŞİĞİ KESİLEN PERSONEL- Bu arada CHP Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı, söz alarak, TSK'dan 1971 ve 1980 yıllarında çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen personel de bulunduğunu anımsattı. Akıncı, ''Yani sadece YAŞ kararlarıyla değil, darbe dönemlerinde ilişiği kesilenler de var. Bunların özlük haklarının geri verilmesine ilişkin bir düzenleme hala yapılmadı'' diye konuştu. CHP Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın bu konuda bir kanun teklifi verdiğini hatırlatan Akıncı, bu teklifin, YAŞ kararlarına ilişkin tasarı ile birleştirilerek görüşülmesini istedi. Komisyon Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, CHP'li Çakır'ın teklifinde tali komisyon olarak görüldüklerini, bu nedenle bu kanun teklifinin, esas komisyon sıfatıyla görüştükleri bir tasarıya eklenemeyeceğini ifade etti.