-Sözleşmeli er başvuru süresi uzatıldı ANKARA (A.A) - 04.11.2011 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmesi öngörülen sözleşmeli er uygulamasına başvurular, 31 Aralık'a kadar uzatıldı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığının sözleşmeli er ihtiyacını karşılamak amacıyla daha önce 7 Eylül-21 Ekim 2011 olarak bildirilen ikinci dönem sözleşmeli er temini ön başvuru süresi uzatıldı. Açıklamada, en az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve 7 Eylül 2011 tarihi itibarıyla terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 26 yaşından gün almamış olanlar ve halen silah altında bulunan daha önce başvuru yapmış veya yapmamış tüm adayların başvuru yapabileceği kaydedildi. Ön başvurular www.kkk.tsk.tr internet adresinden 4 Kasım-31 Aralık 2011 tarihleri arasında yapılabilecek.