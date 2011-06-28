-SÖZLEŞMELİ DİN GÖREVLİSİNE EK DERS ÜCRETİ ADANA (A.A) - 28.06.2011 - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan yaz kuran kurslarında görev alan sözleşmeli din görevlilerinin de ek ders ücretinden yararlanacağı bildirildi. Din-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mustafa Işık, camilerde günde 3 saatten haftada 15 saat Kuran Kursu verildiğini söyledi. Bu kursları veren din görevlilerinin yaz aylarında 7 lira ek ders ücreti aldığını ifade eden Işık, ''Toplamda maaş artı yaklaşık 400-450 arasında eline ücret geçiyor. Bu da önemli bir katkı sağlıyor. Geçmiş yıllarda ek ders ücreti alamayan sözleşmeli din görevlilerimiz artık bu haktan yararlanacak'' dedi. Işık, Kuran kurslarına yoğun talep olduğu için imamların da takviye din görevlisi talebinde bulunduğunu kaydetti. Bazı camilerde yoğunluk nedeniyle bir din görevlisinin 100 öğrenciye kurs verdiğini ifade eden Işık, ''Kurslara artan talebe cevap vermek için Diyanet tarafından yeterlilik belgesi verilmiş ancak ataması yapılmayan ilahiyat ve imam hatip lisesi mezunları da değerlendirilmeli'' diye konuştu. Yaz kurslarının hiçbir yaygın ve örgün eğitim kurumunun alternatifi olmadığını vurgulayan Işık, eğitimcilerin öğrenebilir kabul ettikleri daha küçük yaştaki çocukların da bu kurslara katılabilmesine olanak sağlanmasını istedi. Işık, yaz kursları için yaş sınırının ilköğretimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin başladığı yaşa indirilmesini talep etti.