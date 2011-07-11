Sözde tarikat liderinin seks dergahına polis baskını

T24

’İLİŞKİYE GİRMEZSEM MÜRİDİM DELİRİR’



NİŞANLISINI VE ANNESİNİ GÖTÜRMÜŞ



Bir ihbarı değerlendiren Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, merkez Yıldırım İlçesi’ndeki ’Dergah’ denilen eve baskın düzenledi. Evde bulunan ve gözaltına alınan bazı kişilerin, kendisini tarikat lideri olarak tanıtan Uğur K. ile cennete girmelerine şahitlik edeceği iddiasıyla oral seks yaptıklarını ve ilişkiye girdiklerini söylemesi şaşkınlık yarattı. Soruşturmayı genişleten ve toplam 19 kişinin ifadesini alan polis, bazı evli çiftlerin de dergaha geldiklerini ve Uğur K. ile ayrı ayrı cinsel ilişkiye girdiklerini, yaşadıklarından dolayı ruh sağlıklarının bozulduğunu saptadı. Bazı kişiler ise yaşadıklarından dolayı kimseden şikayetçi olmadıklarını söyledi. Operasyon kapsamında polis, Uğur K.’nın bu işi 2003 yılından itibaren sürdürdüğünü, müritlerini çeşitli semt ve evlere çağırdığını ortaya çıkardı.Evde yaptığı aramada, çocuk ve hayvan pornosu CD’leri ele geçiren polis, Uğur K.’yı gözaltına aldı. Evinde ’Sır odası’ adını verdiği bölümde ziyaretine gelen kadın ve erkeklerle kendi istekleri ile ilişkiye girdiğini belirten Uğur K. ifadesinde şu iddialarda bulundu:"Kadın erkek hiçbir müridimle zorla cinsel ilişkiye girmedim. Daha önce müridim olan kişiler beni şikayet etmiş olabilir. Zikir esnasında cezbelenen kişi sır odama gelir. Ben hiçbir şey yapmam. Onlar kendileri gelip kucağıma oturur. Benim tarikat lideri olarak sır odasına gelen müridime cinsel ilişkiye giremeyeceğimi söyleme gibi bir lüksüm olamaz. Ben cezbelenen müridimle ilişkiye girmezsem, mürit zikir durumundan dolayı yanmaya başlar. Gücü kalmaz ve delirir."Operasyon kapsamında Uğur K.’nın sağ kolu olduğu öne sürülen Mesut K. (42) ile Uğur K.’ya iş arkadaşını, nişanlısını ve annesini götürdüğü öne sürülen Ahmet C. (28) de gözaltına alındı.Gözaltına alınan 3 kişi, sorgulamasının ardından ’Nitelikli cinsel saldırı’, ’Tekke ve Zaviyeler Kanunu’na muhalefet’, ’Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları depolamak’, ’Fuhuşa aracılık etmek’ suçlarından çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, savcılık olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.