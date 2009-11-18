Sözde mehdi ve adamları yakalandı

Adana'da kendini sözde ‘mehdi’ olarak tanıtıp, “öldüm, dirildim” numarası yaparak, dua okutmak için yanına gelen genç kızlara tecavüz ettiği ileri sürülen 40 yaşındaki Mustafa Almas yakalandı. Almas’a yardım ettiği öne sürülen eşi ile birlikte 4 kişi de gözaltına alındı.



Bir genç kızın kendini sözde mehdi olarak tanıtan bir kişinin tecavüzüne uğradığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Almas, eşi 24 yaşındaki Ayten Almas, 24 yaşındaki Emrah Uysal, 23 yaşındaki İbrahim Ceylan ve 34 yaşındaki Saniye Vural’ı gözaltına aldı. Yapılan incelemede, güneş enerjisi sistemleri satan ve bir marketi olan Mustafa Almas’ın, bir süre önce çevresine kendisini mehdi olarak tanıtmaya başladığı belirlendi. Çevresindeki kişilere “Ben mübarek kişiyim. Ben mehdiyim. Namaz kılarken her şeyi görürüm” diyen, ancak Arapça bilmeyen ve Kuran okuyamayan Almas’ın, aralarında eşinin de bulunduğu kişilerin aracılığı ile dua okutmaya gelenlere, oyun oynayarak para kazandığı ortaya çıktı.



İddiaya göre, dua okutmaya gelenlerin yanında aniden yere düşerek titremeye başlayan Mustafa Almas’ın ağzından kan gelmeye başlıyor. Sahte mehdinin adamları, dua okutmaya gelen kişiye Almas’ın öldüğünü, ancak, bir süre sonra tekrar dirileceğini söylüyor. Korku içinde olanları izleyen kişi, bir süre sonra titreyerek kalkan Almas’ın gerçekten dirildiğini sanıyor. Daha sonra Almas’ın duasını alan kişi, belli bir miktar para ödeyip ayrılıyor. Sahte mehdinin yanına gelen genç kızları da kandırarak ilişkiye girdiği iddia edildi. Bu şekilde 4 genç kızı kandırarak tecavüz ettiği öne sürülen şüphelinin, kendisiyle birlikte olmaya yanaşmayan kadınların çayına uyku ilacı atarak tecavüz ettiği öne sürülüyor. 3 gündür, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında ‘Cinsel istismar’ suçundan adliyeye sevk edildi.