'Sözde bombacı' böyle öldürülmüş

Kimliğine bile bakmadılar

İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 Temmuz 2005 yılında üç metro istasyonu ve bir otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda intihar bombacılarıda ölmüştü ancak polis yeni bir saldırı olacağı endişesini yaşıyordu.21 Temmuz 2005'te Hüseyin Osman adlı bir intihar bombacısının yapacağı saldırı son anda başarısızlıkla sonuçlanmıştı. İngiliz polisi panik içindeydi ve Londra'da her yerde onu arıyordu.Bir gün sonra yani 22 Temmuz'da ise İngiltere'de kaçak olarak yaşayan Brezilyalı elektrik teknisyeni Jean Charles de Menezes sırt çantasıyla metroya girdiği sırada polis tarafından aranmak istendi. Ancak De Menezes yakalanıp sınır dışı edileceğinden korktuğu için polisten kaçarak metro istasyonuna girdi.Brezilyalı De Menezes'in intihar bombacısı Hüseyin Osman olduğunu düşünen İngiliz polisi metroda kimlik yoklamasına bile gerek duymadı ve elektrik teknisyenini başından vurarak öldürdü. Bu olaydan sonra İngiliz polisi büyük eleştirilerin hedefi oldu. Dönemin Başbakanı Tony Blair'in De Menezes'in ailesinden özür diledi.Şimdi İngiliz televizyon kanalı ITV1, bu dramatik olayın belgeselini çekti. De Menezes'in İngiliz polisi tarafından nasıl sorgusuz sualsiz infaz edildiği belgeselde canlandırıldı. ITV1'de yayınlanan bir saatlik belgeselle bu olay yeniden İngiltere'nin gündemine oturdu.İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 Temmuz 2005'te üç metro istasyonu ile bir otobüse düzenlenen bombalı saldırılarda 50'den fazla kişi ölmüş, 700'den fazla kişi de yaralanmıştı. Saldırıları El Kaide'ye bağlı Ebu Hafs El Mısri Tugayları isimli bir örgüt üstlenmişti.