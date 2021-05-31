Sözcü yazarı Zeyrek: Soylu, asıl sert kayaya AK Parti içinde çarptı!

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisine koruma verdiğini ileri sürdüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili kaleme aldığı bugünkü yazısında, "Soylu, Sedat Peker'e karşı durmak isterken, AK Parti camiasından önemli isimleri de karşısına aldı" dedi.

Soylu'nun Habertürk TV'de katıldığı bir programda, kendisinden önceki yöneticileri işaret ederek ismini verdiği eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Demir'in, dönemin Başbakan'ı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Selami Altınok'un göreve gelir gelmek Demir'i görevden aldığına dikkati çekti. Zeyrek, Peker'e koruma verildiği 2015 yılında Demir'in kızakta olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Soylu, zaten AK Parti içinde destek bulmakta zorlanıyordu. Bir de Mart 2015'ten Eylül 2020'ye dek (Kendi görev süresi dahil) her yıl düzenli bir şekilde yenilenmiş bir koruma kararının bütün vebalini kendisinden önceki yetkililere yıkmak isteyince, Erdoğan'ın kıymet verdiği isimleri de karşısına almış oldu. Bir anlamda, asıl sert kayaya AK Parti içinde çarpmış oldu."

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