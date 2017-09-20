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Yaşam

"Sözcü yazarının adı Ankara'da bir sokağa verilecekti, Melih Gökçek engelledi"

"Gökçek kurallara uymayarak ayıp ediyor"

20 Eylül 2017 12:59

Sözcü yazarı Rahmi Turan, köşe komşusu Kemal Baytaş'ın adının Ankara'da bir sokağa verileceğini, ancak bu girişimin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından engellendiğini iddia etti. 

Rahmi Turan'ın “Melih Gökçek’in ayıbı!” başlığıyla yayımlanan (20 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Ankara'da yaşamıyorum, bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i de tanımıyorum.

Geçen gün bir olay duydum ve Melih Gökçek'i çok ayıpladım.

Hiçbir belediye başkanının bu kadar taraflı ve kindar olmaması lâzım diye düşünüyorum.

Aslında basit bir konu ama Gökçek hakkında olumsuz duyguları artırıyor.

Olay şu:

* * *

TÜTAV (Türk Tanıtma Vakfı) Başkanı Kemal Baytaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın efsane müsteşarlarından biridir.

Onun görevde bulunduğu yıllarda Türk turizmi dev adımlarla gelişmiş, Antalya dünyanın en gözde turizm merkezlerinden biri olmuş, Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgeli 60 bin yatak, 10 yıl içinde 500 bin yatak kapasitesine yükselmişti…

Türk turizminin Akdeniz çanağında yılda 30 milyonu aşkın turist ve 30 milyar dolar getirir hale gelmesinde Kemal Baytaş'ın büyük katkısı vardır.

* * *

Emekli olduktan sonra TÜTAV Başkanlığı'nı yürüten Kemal Baytaş 5 kıtada, 27 ülkede, 900 civarında performans sergileyerek Türk kültürünü dünyaya tanıtmaya çalışmıştır.

Çin, Rusya, Tataristan ve Türkiye Cumhuriyeti'nden onur madalyaları alan, 2 üniversite tarafından fahri doktora verilen Kemal Baytaş'ın yerli ve yabancı 80'den fazla ödülü vardır.

Baytaş, Ankara'da oturduğu görkemli evini de Türk Tanıtma Vakfı'na bağışlamıştır.

* * *

Ülkeye tüm bu hizmetleri

nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi, AKP'li üyelerin de oylarıyla Kemal Baytaş'ın oturduğu Beysu Kent'teki Perisuyu Sokağı'nın adının “Kemal Baytaş Sokağı” olarak değiştirilmesini kabul etti. Hem de OY BİRLİĞİ ile…

Ankara Valiliği bu kararı onayladı. Böylece yasal işlem tamamlandı.

Fakat karar, Ankara

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından aylardır sümen altında bekletiliyor!

Peki, Melih Gökçek neden böyle yapıyor?

Kemal Baytaş geçtiğimiz yıllarda SÖZCÜ'deki köşesinde Melih Gökçek'i eleştiriyordu da ondan…

Yüreğinde, o zamanlardan kalma kini böylece dışa vuruyor.

Çok küçük hesaplar bunlar ve Gökçek kurallara uymayarak ayıp ediyor!”

ETİKETLER

Sözcü GazetesiRahmi TuranMelih GökçekAnkarasokak

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