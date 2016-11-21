Sözcü yazarından Şişli Belediyesi'ne: Bu ne seviyesiz cevap, Hayri İnönü'ye yakışıyor mu!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, İstanbul Esentepe'de "çile çeken ailelerin acıklı durumu" dediği 'Kuzu ile kurt öyküsü' başlıklı yazısına Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün cevabını "Bu ne seviyesiz cevap, Hayri İnönü'ye yakışıyor mu" dedi. Turan, cevaba ilişkin "Böylece dertli vatandaşların sorunu halledilmiş mi oluyor? Ben olayı sadece vatandaşın hakkını korumakla yükümlü belediye açısından ele aldım. İşadamları çıkarcıdır. Kendi kârlarına bakarlar." şeklinde yazdı.

Rahmi Turan'ın Sözcü gazetesinde yayımlanan yazısı şöyle:

Yaşı küçük kızlara tecavüzle ilgili yasa önerisi hakkında birinci sayfamızdaki TOKMAK-1 sütunumda yazdığım yoruma devam ediyorum…



Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın, sanırım çok sert tartışmalara, hatta kavgalara sahne olacak!

AKP, 18 yaşından küçük kızlara tecavüz ettikleri için yargılanıp mahkûm olarak cezaevlerinde yatan 4 bin dolayındaki tecavüzcüyü kurtarmaya kararlı…



Bu mahkûm ve tutuklular, tecavüz ettikleri kızlarla evlenirlerse hapisten çıkacaklar!



Ülkenin bin bir derdi varken iktidar neden durup dururken bunu ortaya attı, anlamak mümkün değil!

Oysa ülkede çözülmesi gereken o kadar büyük, o kadar hayati sorunlar var ki…



Gerçi yasa önerisini 6 AKP milletvekili verdi ama yönetimin haberi olmadan hiç kimsenin böyle bir teklif yapamayacağı kesin… Yani durumdan tüm AKP'lileri haberi var ve bunu onaylıyorlar!

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Peki, hukukçular buna ne diyor?



Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu “Bu önergeyi derhal çöpe atmak lâzımdır” diyor ve ekliyor:

“Çocukla cinsel anlamda birleşen yetişkin, çocuğa tecavüz etmiştir ve suçtur!



Önerge yasalaşırsa, aile zoruyla çocuk yaşta evlendirmelerin yolu açılacak. Tecavüzcü aileyle anlaşacak. Bir bakıma satacaklar o kızı… Parasını alıp zorla evlendirecekler. Ondan sonra dayak, işkence başlayacak!



Biz bunları gördük. Kızcağız belki boşanmak isteyecek. Aile ona boşanmaması için baskı yapacak.



Sonuç; Kız, sadece çocukken tecavüz edilmiş olmakla kalmayacak, bütün evlilik hayatı boyunca işkenceyle yaşamak zorunda kalacak!”

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ATV'nin çok izlenen “Tatlı Sert” programını hazırlayan Müge Anlı'dan da skandal yasa tasarısına haklı bir tepki geldi. Bu tür tasarıların doğru olmadığını belirten Anlı:

“Suçu övecek yasa tasarılarını kabul etmiyoruz. Bu tasarıyı hiçbir anne-babanın desteklediğini düşünmüyorum” dedi.

Toplumda hoşnutsuzluk çığ gibi ama bu tepkilerin AKP'yi durduramayacağı anlaşılıyor!

Tecavüzcüler bayram yapacaklar!

Hay sizin aklınıza

Birkaç gün önce “Kuzu ile kurt öyküsü” başlıklı bir yazı yazmış İstanbul Esentepe'de çile çeken ailelerin acıklı durumunu anlatmıştım.



Gönül isterdi ki CHP'li Şişli Belediyesi:



“Olayla derhal ilgileneceğiz. Dertli vatandaşlarımızın sıkıntılarının imkânlarımız nispetinde giderilmesi için çaba sarf edeceğiz” desin.



Hayır! Şişli Belediyesi (tabii ki Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün haberi vardır) bana yolladığı açıklamada bunlardan söz etmiyor, tam tersine;



“Söz konusu yer 306 pafta, 2000 ada 1-2-3-4 sayılı parsellerdir” diyor ve “en iyi savunma hücumdur” taktiğini kullanarak bana çatıyor:



“Köşenizde Şişli Belediyesi adını cömertçe kullanırken söz konusu yazıya bahis olan ve sizin cümlenizde ‘mafyavari' olarak nitelendirdiğiniz ünlü işadamı-müteahhidin adını neden cömertçe kullanmadığınızı sizin takdirinize bırakıyoruz.”

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Bu ne seviyesiz bir cevaptır! Hayri İnönü'ye yakıştı mı?

Böylece dertli vatandaşların sorunu halledilmiş mi oluyor?

Ben olayı sadece vatandaşın hakkını korumakla yükümlü belediye açısından ele aldım. İşadamları çıkarcıdır. Kendi kârlarına bakarlar. Onları engellemesi gereken belediyelerdir.

Şimdi Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'ye sesleniyorum:

“Bahsedilen 306 pafta, 2000 ada, 1-2-3-4 sayılı parsellerle ilgilenen müteahhit veya müteahhitlerin ismi veya isimleri sizin kayıtlarınızda mutlaka vardır. Bunları bana lütfen bildirin. Kim olurlarsa olsunlar açıklamazsam namerdim. O isimleri bana bildirmezseniz, siz namertsiniz! Bekliyorum!”