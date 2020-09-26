Sözcü yazarından Sağlık Bakanlığı'na ABD Büyükelçisi'nin 'ilaç borcu' iddiası için çağrı: Derhal açıklama yapın, hesap sorun

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, bugünkü yazısında ABD'nin Türkiye'deki büyükelçisi David Satterfield'ın Türkiye'deki devlet hastanelerinin yabancı ilaç şirketlerine olan borcu nedeniyle ilaç sevkiyatının durdurulabileceği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

"Yalan söylüyor olabilirler mi?" diye soran Çölşan, Sağlık Bakanlığı ve iktidara "derhal açıklamada bulunulması ve bu yalanı ortaya atanlardan hesap sorulması" çağrısında bulundu.

İktidardan konuya ilişkin bir açıklama gelmemesini de eleştiren Çölaşan, "Her gün nutuklar atan Sağlık Bakanı nerede! Hey makinist ilgilen şu işle… Bol miktarda görüntü var ama ses gelmiyor!" ifadelerini kullandı.

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