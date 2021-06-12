Sözcü yazarından Erdoğan’a havalimanı yanıtı: Ya Türkçesi zayıf kalmış ya da millete gerçek dışı bilgi vermeye kalkışmıştır

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, “Ankara'daki havalimanını kim yaptı yaaa, bunu da biz yaptık!” diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi. Ankara’daki tek havalimanının Esenboğa olduğuna dikkati çekerek, Esenboğa’nın ya 1940'lı yılların sonunda, tek parti iktidarı döneminde, ya da sonraki yıllarda yapımına başlandığını belirterek, Erdoğan’a yönelik olarak, “Ya Türkçesi zayıf kalmış ve meramını yeterince anlatamamış, ya da millete gerçek dışı bilgi vermeye kalkışmıştır” dedi.

“Bir başbakan, bir cumhurbaşkanı, ya da kendilerine ‘devlet büyüğü' denilen kimselerin ağzından çıkan her cümle önemlidir… Ve gerçek olması gerekir. Bunlarda ise nedenini bir türlü çözemediğimiz bir büyüklük kompleksi var!” eleştirisi getiren Çölaşan, “Recep Bey'in yerinde olsam beni yanıltan, böyle gaflar yapmama neden olan saray ekibinden hesap sorardım. Ama kendi bileceği iştir!” ifadelerini kullandı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.