Sözcü yazarından AKP’li Mahir Ünal’a: İstanbul'un fethi bile 53 gün sürdü 19 yıl neyin hazırlığı?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın “Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü, asıl şimdi başlıyoruz” açıklamasına ilişkin olarak, "Şimdi tuttuk ipi… Biri yukarı çeksin kurtarsın bizi… Halı saha maçı gibi… Maçın sonu gelmiş, 8 gol yemişsin… Hadi şimdi başlıyoruz diye gaz verirsin. İstanbul'un fethi bile 53 gün sürdü 19 yıl neyin hazırlığı?" yorumunu yaptı.

Muratoğlu yazısında, "Ne var ki AKP bir parti değil ki… Tek kişi! AKP'den Erdoğan'ı alın geri neyi kalır ki? Geldi 67 yaşına… Biraz geç kalmadınız mı başlamaya?Sahi başlamak için parayı nereden bulacaksınız? Çok ciddi bir ekonomik krizin tam da göbeğindeyiz… Her şeyi doğru yapsak en az 3 yıl sürer normale dönmemiz. Daha geçen yıl Mahir Bey Türkiye ekonomisinde 'V' tipi ekonomik sıçrama modeli beklediğini söyledi… O da 19 yıllık fragmana dahil miydi? Ekonomide 'V' modeli nedir derseniz harfin tipine bakın… Hemen çözersiniz. Oysa biz önce 'S' tipi sıvama modelini uyguladık. Geçen hafta 'T' tipi tüy dikme aşamasına atladık. Dediği gibi esas şimdi başlıyorsak belli ki 'G' tipi gömecekler ekonomiyi…" görüşünü savundu.