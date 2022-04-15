Sözcü yazarından “AKP’den vazgeçmeyen” emeklilere: Bazen “Bunlar mazoşist kişiler midir?” diye düşünmeden edemiyorum

Sözcü yazarı Rahmi Turan, “Asgari ücretlilerin ve emeklilerin hali içler acısı” dedi. “2022 yılı için yapılan ücret artışı, peş peşe yapılan korkunç zamlar karşısında çoktan eriyip gittiğini” söyleyen Turan, “Çektikleri bunca sıkıntıya rağmen, kendilerine bu çileli hayatı lâyık gören iktidar partisi AKP'den vazgeçmeyen emeklilerin sayısı, çeşitli araştırmalara göre, yaklaşık 6-7 milyon… Ee, o zaman sıkıntıyı çekecekler! Bazen ‘Bunlar mazoşist (kendilerine acı çektirmeyi seven) kişiler midir?” diye düşünmeden edemiyorum” görüşünü ifade etti.

Turan, sözlerinin devamında da, “Emekli yurttaşlarımız, akıllarını başlarına toplamazlarsa, ömürlerinin sonuna kadar bu çileyi çekecekler. Kurtuluşun tek çaresi doğru oy kullanmak!” diye yazdı.

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