Sözcü yazarı: Ankara'nın ekonomi koridorlarında en çok konuşulan cümle, “Geçiş dönemi. 5-6 ay dişimizi sıkarsak çözülür”

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Ankara kulislerinde en çok konuşulan cümlenin “Geçiş dönemi. 5-6 ay dişimizi sıkarsak çözülür” olduğunu ifade etti. Erkin, “Yeni ekonomik modelin altı ay içinde olumlu sonuç doğuracağını düşünüyorlar ve inanmış durumdalar” diye yazdı.

Erkin’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Yeni ekonomik modelin altı ay içinde olumlu sonuç doğuracağını düşünüyorlar ve inanmış durumdalar. Bugün yaşananları -yani doların artacağını- öngördüklerini anlatıyorlar. Piyasa açısından sorunlu bir durum yok ekonomiyi yönetenlere göre. ‘Geçiş dönemi. 5-6 ay dişimizi sıkarsak çözülür' vurgusu Ankara'nın ekonomi koridorlarında sıkça kurulan cümle! Gerçeklikten kopmuş bir ruh hali… Merkez Bankası rezervleri bugün ekonomiyi yönetenler için mühim değil, kullanılabilir. Neyse ki 2019-2020 gibi kapalı değil de açıktan müdahale ediyorlar.”

Kim bu Şefik Çalışkan?

Bu arada bir notu da eklemek gerekiyor. Faiz kararının ardından 'TCMB 18.11.2021 Toplantısı Sonrası Ekonomik Görünüm Bilgi Notu' başlıklı bir bilgi notunu yazan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akıl hocası olduğu iddia edilen Şefik Çalışkan, yeni açıklamalarda bulundu. (İddialara göre Çalışkan'ın hazırladığı raporun paylaşımını, Londra mahkemelerinde ‘yeni ekonomik model’ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkan vekili olduğu Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyelerinden Murat Yılmaz üstlenmişti) Dün Dünya Gazetesi'ne konuşan Şefik Çalışkan, 'Telaşa kapılacak hiçbir durum olmadığı gibi yıldızımızın parlayacağı çok güzel gelişmeler var. Telaşa kapılanlar, eski alışkanlıklarından dolayı bakış açısının yanlış olduğunun farkında değiller. Vatandaşımız korkmasın. Sadece düşük kur yüksek faiz ile felç olmuş ekonomimiz, 19 yılda yapılan yatırımlarla artık titreyerek kendine gelmektedir' dedi. Peki ekonomi adına rapor hazırlayan, açıklamalar yapan Şefik Çalışkan'ın külliyede bir görevi var mı?”

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