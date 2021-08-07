Sözcü yazarı Zeyrek, Ziya Selçuk'un istifasını yazdı: Cumhurbaşkanı'na 'onlar kalacaksa'' bırakmak istediğini bildirdi

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un görevinden istifa etmesiyle ilgili olarak, "Ziya Selçuk geldiğinde, bir eğitim profesyoneli göreve geldi diye hepimiz umutlandık, ancak tokmağı da alırsa başarılı olabileceğine dikkat çektik. Ne yazık ki Selçuk, tokmağı alamadığı gibi davulu da kaptırdı. İslami sivil toplum kuruluşları (STK), tarikatlar ve cemaatler hem tokmağı ellerinde tuttular hem davulu boyunlarına astılar. Selçuk'un samimi sohbetlerinde 'bakanlıkta tabanım yok' diye yakındığını biliyorum. Bu bir yönetici için en önemli sorunlardan biridir. Ziya Selçuk'un sorunu sadece bakanlıkta tabanının olmaması değil, 'tavan'ı da olmamasıydı. Eğitim alanına damgasını vuran İslami STK'lar, tarikatlar ve cemaatler ne yazık ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın desteğini Selçuk'tan daha fazla alıyordu" dedi.

Zeyrek, "AK Parti yöneticisi Reha Denemeç ile (dün Selçuk'un yerine Bakan koltuğuna oturan) eski ÖSYM Başkanı Mahmut Özer Bakan Yardımcılığı görevlerine getirildiğinde Selçuk'a yol göründüğü anlaşılmıştı. Öyle de oldu. 'Profesyonel Bakan' ile 'Parti Komiserleri'nin yıldızı hiç barışmadı. Selçuk, alt kadrosuna söz geçirememeye, dolayısıyla da Bakanlığı yönetememeye başladı. Yardımcıları, talimatlarını yerine getirmiyordu. Son atadığı iki daire (Özel Eğitim ve İnşaat Emlak) başkanının bizzat ilgili bakan yardımcısı tarafından göreve başlatılmaması, Selçuk için 'havlu atma' anı oldu. Cumhurbaşkanına çıktığında yardımcılarına söz geçiremediğini anlatıp, 'onlar kalacaksa eğer' kendisinin bırakmak istediğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tavrı 'bırakın' yönünde olunca da istifa dilekçesi verdi. Türkiye'yi acıya boğan yangınlar olmasaydı 'Ziya Selçuk istifa etti' haberini bir hafta ya da on gün önce duyacaktık" ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti; yerine Prof. Dr. Mahmut Özer atandı!