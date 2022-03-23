Sözcü yazarı Zeyrek: Yargı alanında görev alacaklar, "zanlı” sıfatıyla üç günlük gözaltı, “tutuklu” sıfatıyla bir haftalık cezaevi stajı yapmalı

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Türkiye’de yargı alanında görev alacak kişileri yetiştiren eğitim kurumlarının zanlı” sıfatıyla üç günlük gözaltı, “tutuklu” sıfatıyla bir haftalık cezaevi stajı getirmesini önerdi. “Öğrenciler, gerçek polisler tarafından sorgulanmalı, gerçek savcılara ifade vermeli ve gerçek hakimlerin karşısında ter dökmeli. Peşi sıra da bir haftalığına bir F Tipi cezaevine konmalı. O cezaevinde diğer mahkumlarla aynı koşulları yaşamalı” diyen Zeyrek, “Belki, yargı mensuplarının suç ve ceza kavramlarını daha iyi kavramasını, empati duygularının gelişmesini ve (özellikle siyasi davalarda) tutuklama kararı verirken iki kere düşünmelerini sağlayabilir” görüşünü savundu.

Yazının devamında Osman Kavala davasını hatırlatan Zeyrek, “İnsanın aklı almıyor. Bu kadar kolay mı? Eline silah almamış, daha suç işlediği somut olarak kanıtlanmamış birine insan nasıl üç kez müebbet ve 20 yıl hapis isteyebilir?” diye sordu.

Zeyrek, “Başta da söylediğim gibi: O dört duvar arasında bir gün dahi kalmayan, demir kapıyı, kör pencereyi, tecridi bilmeyen birileri, sırf kendilerinin siyasi/ideolojik mahallesinden değil diye ötekileştirdiği birilerine müebbete varan hapis cezaları yağdırabiliyor. İnsanların ömründen yıllar çalabiliyor. Böyle bir ortamda adaletten söz etmek mümkün olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

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