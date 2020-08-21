Sözcü yazarı Zeyrek: Umarım 18 yılda yapılan onlarca ‘doğalgaz bulundu’ haberlerinin aksine bu müjde gerçek çıkar

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı 'müjdeye' değinerek, "Hepimizin ortak tahmini 'Akdeniz'de ya da Karadeniz'de doğalgaz ya da petrol bulundu' oldu.İnşallah müjde gerçekten petrol ve doğalgaz bulunduğu haberidir ve bu kez son 18 yılda yapılan onlarca 'petrol bulundu', 'doğalgaz bulundu' haberlerinin aksine bu müjde gerçek çıkar." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Eğer 'müjde' gerçekten petrol ya da doğalgaz bulunduğu haberi ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün muhtemelen 'Karadeniz'de günlük üretim kapasitesi 40 milyon metreküp olan bir doğalgaz sahası bulduk' diyecek. Bunu nereden mi biliyorum?" değerlendirmesinde bulundu.

Zeyrek, "TPAO 2017'den beri bölgede çalışma yapıyor ve birçok kez 'Karadeniz'de büyük bir rezerv bulundu' haberleri yapıldı.En son 2018'de Batı Karadeniz'deki Bulgaristan, Romanya hattındaki Tuna Bloku'nda kaliteli doğalgaz rezervi olduğu haberleri yapılmıştı." ifadesini kullandı.

Zeyrek yazısında şunları kaydetti:

Üşenmedim saydım, 2003'ten beri değişik bakanlar ve Başbakan en az 30 kez Anadolu'nun değişik yerlerinde ya da denizlerde “petrol” ya da “doğalgaz” bulunduğuna dair bilgiler paylaşmış. Bazı haberlerde “Türkiye'nin 40 yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar” ifadesi dahi kullanılmış.

İnşallah müjde gerçekten petrol ve doğalgaz bulunduğu haberidir ve bu kez son 18 yılda yapılan onlarca “petrol bulundu”, “doğalgaz bulundu” haberlerinin aksine bu müjde gerçek çıkar.