Sözcü yazarı Zeyrek: ‘Ücretsiz izin’ bir işten çıkarma yoluna dönüştü

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, hükûmetin uyguladığı 'işten yasağı'na karşın ücretsiz iznin işten çıkarma yoluna dönüştüğünü belirtti.

Zeyrek, "Türkiye korona salgını günlerine önemli bir ekonomik krizin gölgesinde girmişti. Ne yazık ki korona salgını da krizli günlere tuz biber oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak farklı bir tablo çizse de gerçekler ortada: Gerçekteki işsizlik zaten yüksekti, salgın günlerinde daha da yükseldi. Hükümetin uyguladığı bir 'işten çıkarma yasağı' var ama 'ücretsiz izin' bir işten çıkarma yoluna dönüştü. Birçok sektörde esnaf kepenk indirmiş vaziyette ve bu da işsizliği daha da artıracak." görüşünü savundu.

Zeyrek, "Gerçekteki hayat pahalılığı zaten yüksekti, salgın günlerinde daha da yükseldi.Faizler bütün siyasi baskılara ve Merkez Bankası'nın çabalarına rağmen bir türlü indirilemedi. Tersine, salgın günlerinde Merkez Bankası için büyük faiz artışları kaçınılmaz oldu. Sadece faizler değil, döviz kurları da fren tutmuyor." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Hukuk devleti ilkeleri konusunda kuşkular artınca yabancı yatırımlar bitme noktasına geldi. Salgın, en çok turizmi vurdu ve ülkemize gelen turist sayılarında ciddi azalmalar yaşandı. İhracatçılarımızın olağanüstü çabası, ihracatta da beklenen rakamlara ulaşılmasına yetmedi. Anlayacağınız ülkeye döviz girişinde ciddi azalma var. Bu da Merkez Bankası'nın rezervlerine büyük darbe vuruyor. Döviz girişinde azalma var ama çıkışında duraklama yok. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ile yapılan projelerde, şirketlere verilen garantilerin dövizle olan ödemeleri kesintisiz yapılıyor. Petrolü, doğalgazı dolarla almaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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