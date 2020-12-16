Sözcü yazarı Zeyrek: Türkiye Varlık Fonu zamanında hesap vermeli; bu kadar net!

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Türkiye Varlık Fonu bu demokratik bir sistemin bir parçasıysa, ki parçasıdır, TBMM'ye ve temsil ettiği millete saygısını göstermeli, zamanında hesap vermelidir. Bu kadar net, bu kadar basit!" görüşünü savundu.

Zeyrek yazısında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in TBMM'de gündeme getirdiği Varlık Fonu tartışmasına ilişkin olarak, "6741 sayılı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ.'nin kuruluşuna ilişkin kanunun 'denetim' maddesinde açık bir şekilde TVF ve TVF bünyesinde kurulacak fonlar ile şirketlerin bir önceki yıla ait mali tablolarının ve raporların her yıl Ekim ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değerlendirileceği yazıyor. Bu kanun gereği TVF'nin 2019 yılına ait mali tablo ve denetimlere ilişkin raporların Ekim 2020'de TBMM'ye sunması gerekiyormuş.Ancak Aralık ayının ortasına geldik ortada hâlâ sunulmuş bir rapor yokmuş. Biz Ankara gazetecileri, 'son tarih' kavramının hele hele söz konusu olan Bütçe ise ne kadar önemli olduğunu biliriz. Madem bu fon ülkenin bütün kıymetli kamu varlıklarını çatısı altına topladı ve o varlıklarla ilgili tasarruflarda bulunuyor. Madem bu fon bu ülkenin kanunlarına göre kurulmuş. O zaman millete o tasarruflar ve mali sonuçları hakkında bilgi vermek zorunda değil midir?" yorumunu yaptı.

Zeyrek, "2018 tablo ve raporlarına baktım. Onlar da 6-7 ay gecikmeli sunulmuş. 'Onu yaptık, şunu yaptık' diye övünen yöneticilere 'babanın parasıyla mı yaptın' diye sorabilmek, hiçbir şey yapmayan yöneticilere 'vergilerimiz nereye gitti' diyebilmek bütçe hakkımızın bize verdiği bir haktır. Bu hakkın kullanılamadığı bir yerde demokrasiden söz etmek mümkün değildir. 'Derebeylik' ile 'demokrasi' arasındaki fark tam da budur. Derebeyler vergi toplar, hesap vermez. Demokratik ülkelerin seçilmiş yöneticileri ise vergi verenlere (temsilcileri aracılığıyla) hesap verir. TVF bu demokratik bir sistemin bir parçasıysa, ki parçasıdır, TBMM'ye ve temsil ettiği millete saygısını göstermeli, zamanında hesap vermelidir. Bu kadar net, bu kadar basit!" düşüncesini dile getirdi.