Sözcü yazarı Zeyrek’ten Mansur Yavaş ve Alper Taşdelen’e çağrı: Ankara Sanat Tiyatrosu kaybederse siz de kaybedersiniz!

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, 1963 yılında Asaf Çiğiltepe öncülüğünde kurulan Ankara Sanat Tiyatrosu (AST), Ihlamur Sokak’ta 58 yıldır perde açtıkları salonlarını, tiyatronun doğum günü olan 6 Aralık'ta boşaltmak zorunda kalmalarına ilişkin olarak, "Hayatı boyunca bir kez dahi bilet alıp tiyatroya, sinemaya, konsere gitmemiş insanların yönettiği bir ülke olduğumuzda, başımıza bunların geleceğini ön görmeliydik." görüşünü savundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen'e çağrıda bulunan Zeyrek, "Ankara Sanat Tiyatrosu kaybederse siz de kaybedersiniz! Gerekirse o sahneyi satın alın ve gerçek sahibine teslim edin" önerisinde bulundu.

Zeyrek yazısında, "Bu dönemde ne yazık ki en büyük hasarı kültür sanat hayatımız aldı. Sinemalar tiyatrolar kapandı, iktidara bağlılığını beyan etmeyen sanatçılar, edebiyatçılar çok hırpalandı, adeta yokluğa mahkum edildi. Onları, yaşam mücadelesi verirken edebiyata, müziğe, tiyatroya, sinemaya zaman ve para ayıramaz hale gelen insanlar da yalnız bıraktı. Artık para verip gazete dahi satın almıyoruz. Memleketin milyarları soyulmuş, soyulmaya devam ediyor, bunlar boy boy manşetlere çıkıyor, çıtımız çıkmıyor, Ankara Sanat Tiyatrosu 58 yıllık binasından ayrılmak zorunda kalmış çok mu? Ulu önderimiz Atatürk 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur' demiş ya… İşte AST'ın başına gelen de can damarlarımızdan birini kaybettiğimizin göstergesidir." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Hükûmetin bu konuya kayıtsız kalacağı kesin.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e çağrı yapıyorum.AST Ankara'dır.AST kaybederse siz de kaybedersiniz! Geçici çözümleri bırakın. Biliyorum, buna gücünüz vardır. Gerekirse o sahneyi satın alın ve gerçek sahibine teslim edin. O damarı kesilmekten kurtaranlar arasına adınızı yazdırın." ifadesini kullandı.