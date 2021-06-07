Sözcü yazarı Zeyrek'ten "İstanbul'da öyle ağaç mağaç yoktu" diyen Erdoğan'a: Gerçeği söylemediğinin en büyük kanıtı o filmler

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün toplu açılış töreninde ifade ettiği, "Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı devraldığımda öyle ağaç mağaç yoktu" sözlerine yanıt verdiği yazısında, Yeşilçam'dan "Arkadaşımın Aşkısın", "Ağlama Değmez Hayat", "Yaz Bekarı", Taşı Toprağı Altın Şehir", "Salak Milyoner" filmlerini hatırlattı.

"Erdoğan'ın gerçeği söylemediğinin en büyük kanıtı o filmlerdi" diyen Zeyrek, "O konuşmanın metnini yazanlar, Yeşilçam filmlerinden birini dahi izleselerdi eğer, o cümleyi oraya koymaz, haliyle de o gün sosyal medyada alay konusu olmaz, bu kadar da tepki çekmezlerdi" dedi.

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