Sözcü yazarı Zeyrek’ten Aydın Valisi’ne: Dilerim ben yalancı duruma düşerim

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Aydın Valiliği’nin cumartesi günü kaleme aldığı yazıya ilişkin kendisine bir açıklama metni yolladığını yazdı. Zeyrek, “Tarihin her döneminde gerekli tedbirleri almak yerine, yapılan yanlışları ve doğayı, çevreyi hiçe sayan, sadece para kazanma hırsına odaklanan projeleri savunmak devlet yöneticiliğinin mütemmim cüzü olsa gerek! Dilerim 20-25 yıl sonra, yaşama sırası torunlarımıza geldiğinde Sayın Vali haklı çıkar da o balık çiftlikleri, o santrallar Aydın'a hiçbir zarar vermez ve ben yalancı duruma düşerim. Ya çevreciler haklı çıkarsa? İşte o zaman Sayın Vali'nin ‘yanılmışım, yanlışı savunmuşum’ demesi için çok geç olacak” düşüncesini dile getirdi.

Cumartesi günkü yazısında Aydın’da jeotermal kirliliğe dikkati çeken Zeyrek’e Valilik, “2016 ve 2019 tarihleri arasında gerek şikayet ve gerekse çevresel izleme amaçlı yaptırılan hidrojen sülfür (H2S) ölçüm değerleri maksimum 4.42 mikrog/m3, minimum 0,018 mikrog/m3 (Yönetmelikte limit değer 20 mg/m3) olarak ölçülmüştür. Ölçüm sonuçları Yönetmelikte yer alan sınır değerleri aşmadığı tespit edilmiştir” yanıtını verdi. Zeyrek, Ölçüm sonuçları, ölçüm yapılan yere, zamana göre değişebilir. Malum 24 saat boyunca her an aynı sonucu elde edemezsiniz. Yakında Aydın Büyükşehir Belediyesi de hidrojen sülfür (H2S-Çürük yumurta gibi kokan zehirli bir gaz) ölçüm sonuçlarını açıklayacaktır” ifadesini kullandı.

Zeyrek, “Hayatta en zor şey, bir yanlışı savunmak olsa gerek. Bir zamanlar bir bakan Çernobil faciasının bizi etkilemeyeceğini söyleyerek çay yudumlamıştı. Bugün ülkede sıkça duyduğumuz her kanser vakası bize o görüntüyü anımsatıyor” görüşünü savundu.

Zeyrek, cumartesi günkü yazısında Didimlilerin Akköy Mahallesi’nde kurulmak istenen balık çiftliğine karşı çıktığını, ÇED toplantısı yapmak isteyen firmalara da izin vermediklerini yazdı. Zeyrek, Aydın Valiliği’nin Didim’de çıkan arbedede CHP milletvekili Hüseyin Yıldız’ın jandarma tarafından itilmediğine iddia ettiğini belirterek, olay gününe ilişkin bir fotoğraf da paylaştı.

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