Sözcü yazarı Zeyrek'ten AKP'li siyasetçiler ve bildiri imzalayan emekli amirallere: Hiç mi ders almıyorsunuz?

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Montrö bildirisiyle ilgili olarak AKP’li siyasetçileri ve bildiriye imza atan 103 emekli amirali, "Hiç mi ders almıyorsunuz?" diyerek eleştirdi. AKP'li siyasetçilere, “Emekli amirallerin bildirisine tepkinizde haklısınız. Ancak, unutmayın ki bir zamanlar FETÖ'cü general/amirallerin cübbeli takkeli fotoğraflarına göz yumdunuz, görmezden geldiniz ve onlar da 15 Temmuz'da başımıza çıkmak istediler" diyen Zeyrek, "Şimdi neden başka tarikat ve cemaatlerin kışlaya yerleşmesine seyirci kalıyorsunuz?” diye seslendi.

Zeyrek, bildiriye imza atan amirallere ilişkin olarak da, “Siz nasıl kurmaylık eğitimi aldınız? Zaten muhalefet partileri, gazeteciler, ekranlara çıkan uzmanlar bildiriye yazdıklarınızı açık ve net sıraladılar, sizin gösterdiğiniz tepkinin aynısını, hatta daha fazlasını gösterdiler. Siz de gidin siyaset yapın, gazetecilik yapın, STK'lara üye olun ve bunları o mecralarda açıktan konuşun (nasıl olsa artık emeklisiniz)” dedi.

Zeyrek, “(E) amiral/general” etiketiyle yaptığınız bu tür eylemlerinizin memlekete bir faydası olmadığı gibi, her zaman AK Parti tarafından ‘mağduriyet’ kozuna dönüştüğünü ve saçma sapan ‘darbe tartışmalarına’ vesile olduğunu hâlâ öğrenemediniz mi?” diye sordu.

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