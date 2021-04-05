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Sözcü yazarı Zeyrek'ten AKP'li siyasetçiler ve bildiri imzalayan emekli amirallere: Hiç mi ders almıyorsunuz?

05 Nisan 2021 08:15

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Montrö bildirisiyle ilgili olarak AKP’li siyasetçileri ve bildiriye imza atan 103 emekli amirali, "Hiç mi ders almıyorsunuz?" diyerek eleştirdi. AKP'li siyasetçilere, “Emekli amirallerin bildirisine tepkinizde haklısınız. Ancak, unutmayın ki bir zamanlar FETÖ'cü general/amirallerin cübbeli takkeli fotoğraflarına göz yumdunuz, görmezden geldiniz ve onlar da 15 Temmuz'da başımıza çıkmak istediler" diyen Zeyrek, "Şimdi neden başka tarikat ve cemaatlerin kışlaya yerleşmesine seyirci kalıyorsunuz?” diye seslendi.

Zeyrek, bildiriye imza atan amirallere ilişkin olarak da, “Siz nasıl kurmaylık eğitimi aldınız? Zaten muhalefet partileri, gazeteciler, ekranlara çıkan uzmanlar bildiriye yazdıklarınızı açık ve net sıraladılar, sizin gösterdiğiniz tepkinin aynısını, hatta daha fazlasını gösterdiler. Siz de gidin siyaset yapın, gazetecilik yapın, STK'lara üye olun ve bunları o mecralarda açıktan konuşun (nasıl olsa artık emeklisiniz)” dedi.

Zeyrek, “(E) amiral/general” etiketiyle yaptığınız bu tür eylemlerinizin memlekete bir faydası olmadığı gibi, her zaman AK Parti tarafından ‘mağduriyet’ kozuna dönüştüğünü ve saçma sapan ‘darbe tartışmalarına’ vesile olduğunu hâlâ öğrenemediniz mi?” diye sordu.

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Ne olmuştu?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü de feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesi tartışmayı başlatmıştı. Şentop, söz konusu TV programında herhangi bir sözleşme ismi zikretmediği görüşünü dile getirirken “Ortalama zeka seviyesini düşünerek konuşuyoruz. Bunun altında olanlar için benim yapabileceğim bir şey yok” demişti.

Şentop’un açıklamaları tartışılmaya devam ederken 103 emekli amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ifadeleriyle başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin ortak bir bildiri yayımlamıştı.

Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Bildiriye imza atan 10 emekli amiral sabah saatlerinde gözaltına alınırken; gözaltı akrarı verilen 4 amirale de 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.
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