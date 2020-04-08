Sözcü yazarı Zeyrek: Rönesans şirketi Erdoğan'dan rol mü çaldı?

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da iki salgın hastanesinin yapılacağını açıklamadan bir gün önce Rönesans şirketinin iki hastaneyi de kendilerinin yapacağını duyurduğuna dikkati çekti.

Zeyrek, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da biner yataklı iki sahra hastanesi yapılacağını açıklamasından bir gün önce Cumhurbaşkanlığı ile MİT yerleşkelerini de yapan Rönesans şirketi iki işi de kendilerinin yapacağını duyurmuştu. Bu bilgiyi Erdoğan'dan önce şirket açıkladığına göre sahra hastaneleri için ihale yapılmasına gerek görülmemişti. Hastanelerle ilgili akla gelen bir başka soru da şu:İstanbul'da (Yenikapı'daki Yeşilköy'deki fuar alanları, spor salonları dahil) çok sayıda bina küçük müdahalelerle sahra hastanelerine dönüştürülebilecekken sıfırdan prefabrik hastane inşa etmek gerekli miydi?" ifadesini kullandı.

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