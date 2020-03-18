Sözcü yazarı Zeyrek: Koronavirüs'ten sonra ciddi ekonomik sorunlarla uğraşacağız

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, yeni tip Koravirüs (Kovid-19) salgınının ciddi ekonomik sorunlara neden olacağını belirtti.

Zeyrek, "Dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de zaten kötü giden ekonominin 'pause-geçici durdurma' tuşuna basılmış vaziyette. Bu da karantina günlerinde ekonominin daha az kazanç, daha çok işsizlik, daha çok pahalılık olacağı anlamına geliyor. O nedenle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı ekonomik tedbirler büyük önem kazanıyor. Görüştüğüm yetkililere göre bugün açıklanacak tedbirlerin özünde, duran ekonominin ayakta kalmasını sağlayacak destekler ön planda olacak. Önce, sektörlerin neler beklediğine bakalım: Şirketlerin ve hanelerin doğalgaz, elektrik ve su faturaları için erteleme ya da taksitlendirme. Şirketlerin kredi faizleri, vergi ve SGK prim borçları için erteleme, taksitlendirme ya da yapılandırma. Kapalı kalacak işletmelerde çalışanlar için kısa çalışma ödeneğinin devreye sokulması. İşletmelere kira desteği. Ücretsiz izin uygulamalarının etkilerini azaltmak için işsizlik fonu gibi kaynakların devreye sokulması. Bankacılık sektörünün likidite sorunun çözülmesi, yeniden yapılandırma önlemleri, sosyal yardımlar için kaynakların artırılması" ifadesini kullandı.

Zeyrek, "Erdoğan'ın açıklayacağı pakette bunların ne kadarı karşılanır kestirmek zor. Ancak kesin olan şu ki karantina günlerine zaten olumsuz ekonomik koşullarda girmiştik. Korona ile mücadele ederken o koşullar daha da kötüleşecek ve mücadeleyi kazandıktan sonra da ciddi ekonomik sorunlarla uğraşacağız. Anlayacağınız, asıl mesele Koronadan sonra…" görüşünü savundu.

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