Sözcü yazarı Zeyrek: İstifa eden üç vekil, İnce’ye çağrı yapılması, Kaftancıoğlu’nun görevden alınması ve HDP ile mesafe talebinde bulunmuş

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in, "Muharrem İnce'ye çağrı yapın. Parti kurmasın partide kalsın. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu görevden alın.CHP ile HDP arasına mesafe koyun." talebinde bulunduklarını yazdı.

Zeyrek, "Benim asıl merak ettiğim, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekillerin bu taleplerine verdiği yanıttı. Kaynağımın bu konudaki soruma verdiği yanıtlardan şu sonuçları çıkardım: Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye 'parti kurma, CHP saflarında kal' çağrısı yapma talebini adeta duymazdan gelmiş. Canan Kaftancıoğlu'na yöneltilen suçlamaların başında 'Atatürk' yerine 'Mustafa Kemal' ifadesini kullanması ve HDP konusundaki tavırlarıymış. Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun 'Atatürk' demeyi reddettiği iddiasının doğru olmadığını belirterek şöyle demiş: 'Atatürk bu partinin kurucusudur. Atatürk bu partinin kılcal damarlarında var. CHP üyesi kimse ‘Atatürk demem' diyemez. Ancak farklı yerlerde farklı zamanlarda Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk diyerek farklı isimler kullanabilirler.” ifadesini kullandı.

Zeyrek yazısında şunları kaydetti:

"Üç vekilin “HDP'ye mesafe koyun” talebine de Kılıçdaroğlu, şu karşılığı vermiş: “CHP ayrı parti, HDP ayrı parti. Biz HDP ile iş birliği yapmıyoruz. Ancak HDP ile de görüşebiliyoruz. Türkiye'de bütün partilerle görüşebilen tek parti biziz. Bakın Atatürk diyorsunuz. Atatürk etnik kökenine, dinine, mezhebine bakmaksızın birlikte yaşamı savundu, birlik için mücadele etti. Ortadoğu'ya bakın. Çatışmaların kökeninde hep etnik köken, din ve mezhep farklılıkları var. Biz Atatürk'ün gösterdiği yolda güçlü bir Türkiye için birlikte hareket edilmesini savunuyoruz.”

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu'na mektup yazmışlardı; 3 milletvekili CHP'den istifa etti