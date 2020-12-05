Sözcü yazarı Zeyrek: Erdoğan, “Cumhurbaşkanı” şapkasıyla “AK Parti Genel Başkanı” şapkasını sık sık karıştırınca kendisiyle çelişen cümleler kuruyor

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapımı 23 yıl sonra bitirilen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın açılış töreninde yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Konuşmasının bir yerinde “Türkiye'nin son 18 yılda kültür, sanat ve edebiyatta da prangalarından kurtulduğunu” söylediğini hatırlatan Zeyrek, Erdoğan’ın geçmişteki bazı cümlelerini hatırlatarak, “Erdoğan, “Cumhurbaşkanı” şapkasıyla “AK Parti Genel Başkanı” şapkasını sık sık karıştırınca hem kendisiyle çelişen cümleler kuruyor, hem Atatürk ile Cumhuriyet'in kurucularına haksızlık ediyor” dedi.

Zeyrek devamında, “Oysa CSO konserinde siyaset yapmasaydı hiçbir şey kaybetmezdi. Bilakis, toplumun daha geniş kesimlerini kucaklayabilirdi” ifadelerini kullandı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Erdoğan: Şairleri, yazarları, sanatçıları arasında ayrım yapan eski Türkiye manzarasına son verdik