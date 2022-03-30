Sözcü yazarı Zeyrek: Değişiklikler dönüp iktidarı vurabilir!

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, AKP ve MHP’nin seçim kanunu değişiklik teklifiyle ilgili olarak kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Değişiklikler dönüp iktidarı vurabilir!” uyarısını yaptı.

Söz konusu teklifin ilk bakışta gerçekten batılıların “game chander-oyun değiştirici” dedikleri türden gibi göründüğünü ifade eden Zeyrek, “Hatta başlangıçta ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yine şapkadan tavşan çıkardı, altılı ittifakın oyun planını bozdu’ hissi yaşatıyor” dedi. Zeyrek söz konusu teklifle ilgili olarak şu değerlendirmelerini aktardı:

“Zira, 1- En basitinden getirilen kuralları 2018 seçim sonuçlarına uyguladığımızda, 19 milletvekilinin İYİ Parti ve CHP'den alınıp AK Parti, MHP ve HDP'ye yazıldığını görüyoruz. Muhalefetin “Parlamenter Sistem”e geçmek istediği ve Anayasa değişikliği açısından her milletvekilinin kritik derecede önem kazandığı bir ortamda 19 milletvekili gerçekten ciddi bir fark yaratabilir.

2- Diğer taraftan, Anayasa Mahkemesi'nin verebileceği bir “HDP'yi kapatma” kararı üzerine, HDP'lilerin kuracağı yeni bir partinin TBMM'de grup kurarak seçime girmesinin önü de kesiliyor. Kapatma kararı seçime kısa bir süre kala çıkarsa, HDP'liler yeni bir parti kurabilir ama o yeni parti 41 ilde örgütlenip, ilçe/il kongrelerini zamanında yapamadığı için seçime giremeyebilir.

3- İl ilçe seçim kurullarıyla sandık kurullarındaki değişiklikler de seçimler üzerindeki yargı denetimi açısından kuşkulu karar ve sonuçlar ortaya çıkarabilir. Hatırlayın, 2017'de yapılan 16 Nisan referandumda daha oylama sürerken 2,5 milyon mühürsüz oy geçerli sayılmış ve bu karar referandum sonucuna ciddi bir gölge düşürmüştü. Örneğin, yüzde 100 katılım olan ve yüzde 100 “evet” oyu çıkan yüzlerce sandıkta binlerce vatandaşın oy kullanmadığı tespit edilmişti ve yargı bu konudaki itirazları hep sonuçsuz bırakmıştı.

Başta da söylediğim gibi, değişiklikler iktidarın bir kez daha şapkadan tavşan çıkardığı hissi yaratıyor ama Anadolu'daki söylenişiyle evdeki hesap her zaman çarşıya uymayabilir. Yukarıda sıraladığım üç maddeye sırayla bakacak olursak:

"Millet İttifakı'nın aldığı milletvekili sayısını artırabilir"

1-Millet ittifakı sağ ve sol olmak üzere iki listeyle seçime girebilir. Örneğin AREA isimli araştırma şirketinin 21-23 Mart tarihleri arasında 26 il ve 113 ilçede 2500 kişiyle yaptığı ankete göre, “İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti tek listeyle seçime girse oy verir misiniz” diye sorulan her 100 kişiden 28'i “evet” yanıtını vermiş. Bu durum, milletvekili sayılarının ittifaklara değil partilere göre hesaplanması yöntemini tamamen millet ittifakının lehine çevirebilir. CHP sol illerde, sağ blok sağ illerde birinci parti olarak yeni sistemin neden olduğu 19 milletvekili kaybını engelleyebileceği gibi Millet İttifakı'nın aldığı milletvekili sayısını daha da artırabilir.

"Muhalefetin altı partili bir blok olması, sandık güvenliği konusunda da önemli bir avantaj sağlayabilir"

2- Muhalefetin altı partili bir blok olması, sandık güvenliği konusunda da önemli bir avantaj sağlayabilir. Altı liderin son toplantılarda en çok sandık kurulları ve sandık güvenliği üzerinde durduğunu da unutmamak gerek. Muhalefetin Türkiye'deki her sandıktan bir ıslak imzalı tutanak alabilmesi, seçimde yeniden parmak mürekkebi uygulamasına geçilmesi, birçok seçim hilesini ortadan kaldırabilir. İl ilçe seçim kurulları ya da YSK ıslak imzalı tutanakların olduğu, birleştirme tutanaklarının yakından takip edildiği bir durumda iktidar lehine hareket edemeyebilir.

"HDP'liler, Türkiye İşçi Partisi, EMEP gibi partilerin listelerinden seçime girebilir"

3- HDP'liler, partinin kapatılması ihtimalini ve TBMM'deki grup sayesinde yeni bir parti kurup seçime giremeyeceklerinin farkında. Bu nedenle her olasılığa göre hazırlık yapıyor. HDP'liler, böyle bir durumda Türkiye İşçi Partisi, EMEP gibi partilerin listelerinden seçime girebilir. Bu durum en solda doğal bir ittifak da yaratabilir. Ayrıca HDP'nin kapatılması tabanının sandığa gitme motivasyonunu da artırabilir.

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