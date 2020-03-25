Sözcü yazarı Zeyrek: Çocuklara Adnan Menderes'in idamının izlettirilmesi 'dindar nesil mühendisleri'nin eserlerinden sadece bazılarıydı

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim verilmeye çalışan öğrencilere EBA TV'de Adnan Menderes'in idam sahnesinin izletilmesini yorumladı. Zeyrek, bu görüntülerin 'dindar nesil mühendisler'in eserlerinden bazıları olduğunu belirtti.

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Zeyrek, "Uzmanlar fırsatlardan bahsederken, Türkiye bir kez daha 'fırsatçıları' konuşuyor. Uzaktan eğitim videoları daha ilk günden olumsuz gündem oluyor. Küçücük çocuklara gösterilen merhum Başbakan Adnan Menderes'in idamının canlandırıldığı animasyon, ders aralarındaki ilahiler, karantina işini bile fırsata çevirmeye çalışan 'dindar nesil mühendisleri'nin eserlerinden sadece bazılarıydı." ifadesini kullandı.

Zeyrek, "Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dâhi güvenini suistimal eden (*) bu fırsatçı mühendislere biz nasıl güveneceğiz? Bu tür hareketler cezasız/karşılıksız kaldıkça Bakan Selçuk'un bilgisi olmadığı tezine kuşkuyla bakıyorum." ifadesini kullandı.

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