Sözcü yazarı Zeyrek: Büyük patronların milyonlarca lirayı bulan vergi borçları silinirken çiftçilerin traktör borçlarının kapsam dışı tutulması nasıl izah edilebilir?

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Amasya merkeze bağlı Büyük Kızılca Köyü'nde 19 çiftçinin kredi borçları nedeniyle traktörüne el konulduğunu hatırlatarak, "Türkiye'de vergi borçlarına yapılandırma şansı getirilirken, hükümete yakın büyük patronların milyonlarca lirayı bulan vergi borçları silinirken çiftçilerin traktör borçlarının kapsam dışı tutulması nasıl izah edilebilir ki?" düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek yazısında, "Ne yazık ki olay somut unsurlarıyla bu kadar 'gerçek'ken ilgili haberler hükûmete yakın yayın kuruluşlarında yer bulamıyor. Bunları haber yapan gerçek gazeteciler ve medya kuruluşları da 'muhalif' olarak etiketleniyor. İktidar yanlılarına sorsanız 'onların aklı ermez bu işlere, muhalefet onları yoldan çıkarıyor' yanıtını alırsınız." görüşünü savundu.

Zeyrek, "Hatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 26 Temmuz 2019 günü söylediği şu sözleri anımsayanlar 'oturun oturduğunuz yerde eskiden Büyük Kızılca'da traktör mü vardı' da diyebilirler: 'Traktörü kullandım, biçer-döveri de kullandım. Bayağı da iyi oluyor. Ahhh ahhh bir zamanlar Polatlı'da acaba traktör var mıydı? Traktör var mıydı yaaaa… Biçer döver zaten hak getireeee…” ifadesini kullandı.