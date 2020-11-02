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Sözcü yazarı Zeyrek: Biz millet ve devlet olarak sadece konuşuyoruz

"Enkazlar kaldırıldığı andan itibaren, bir sonraki deprem felaketine kadar her şeyi unutuyoruz"

02 Kasım 2020 11:43

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, “Varto, Erzincan, Dinar, Van, Marmara, Bolu, Elazığ depremleri gibi İzmir depremi de bir kez daha ortaya çıkardı: Biz millet ve devlet olarak sadece konuşuyoruz.” düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "En iyi soruyu da biz soruyoruz. 'Bu ruhsatlar nasıl verildi?', Nerede bu deprem paraları? Nereye harcadınız 71 milyar lirayı?, “Kentsel dönüşüm niye yapılamıyor?, İstanbul büyük depreme hazır mı?, Ya bu deprem İstanbul'da olsaydı? gibi soruları art arda sıralıyoruz. Yaraları da en hızlı biz sarıyoruz. Kurtarma ekiplerimiz, arama köpeklerimiz, yardım kuruluşlarımız, çadırlarımız, aşevlerimiz, devletimiz hızla bölgeye intikal ediyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Zeyrek, "Peki sonunda ne oluyor? Hiçbir şey! Ne tespitlerimiz ne sorularımız sonuç getiriyor. Enkazlar kaldırıldığı andan itibaren, bir sonraki deprem felaketine kadar her şeyi unutuyoruz. Sosyal medyada paylaştığımız duygu dolu dayanışma mesajları sonlanıyor" görüşünü savundu

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