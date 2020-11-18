Sözcü yazarı Zeyrek: Babacan risk aldı ama doğru yaptı

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak helikoptere bindirilen ve "helikopterden düştü" denilerek hastaneye yatırıldıktan sonra hayatını kaybeden Servet Turgut'un ailesine taziye ziyaretinde bulunması ve Osman Şiban'ı da telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmesine ilişkin olarak, "Ali Babacan, milliyetçi hassasiyetlerin yüksek olduğu bir dönemde Van'da o aileyi ziyaret edip, konuyu gündeme getirerek siyaseten büyük bir risk aldı, ancak doğru olanı yaptı." yorumunu yaptı.

Zeyrek, “Gerçek er geç ortaya çıkacaktır' düşüncesiyle bu konunun aydınlatılması, gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için elini taşın altına sokmak, bütün siyasi parti liderlerinin demokrasiye olan borcu, aynı zamanda da insani görevidir. Yapılacak hakkaniyetli bir soruşturma, sadece gerçekleri ortaya çıkarmayacak, TSK'nın terörle mücadelesine de güç katacaktır." düşüncesini dile getirdi.

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