Sözcü yazarı Zeyrek: Azerbaycanlı kaynağım, "Azerbaycan'ın asker sorunu yok, radikal İslamcıları topraklarına sokmaz" dedi

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Azerbaycanlı bir kaynağının, "Türkiye'nin Azerbaycan'a Suriyeli savaşçı göndermesi meselesi: Azerbaycan'ın en büyük korkusu radikal islam. Bakü yönetimi Suriye'de savaşmaya giden radikal İslamcı vatandaşlarını ve onların eşlerini dahi geri kabul etmedi. Böyle yaklaşan bir yönetim, kendisi için savaşacak olsalar dahi radikal İslamcıları topraklarına sokmaz. Zaten, Azerbaycan'ın asker sorunu yok." dediğini aktardı.

Zeyrek'in kaynağının açıklamaları şöyle:

"Rusya'nın her daim Ermenistan'ın yanında olması meselesi: Son dönemde durum değişti. Rusya, Ermenistan'a silah göndermekle, destek olmakla beraber, Azerbaycan'la ilişkilerini geliştirdi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, Azerbaycanlıların Rusya'daki yatırımları çok arttı. Büyük silah anlaşmaları yapıldı. Azerbaycan'ın Gürcistan ve Ermenistan'ın aksine NATO ve AB konusundaki mesafeli tavrı da Rusya'yı memnun ediyor. Türkiye'nin silah gönderdiği meselesi: Türkiye, Azerbaycan'a her zaman askeri destek veriyor. Son olarak 30 milyon dolarlık hibe yerine SİHA'lar teslim edildi. Ancak, Azerbaycan ordusunun asıl silah tedarikçisi Rusya ve İsrail'dir. Türkiye iki ülkeden sonra üçüncü sıradadır. Azerbaycan ordusunun kullandığı İHA ve SİHA'ların çoğu İsrail'den alındı. Konjonktür ve koşullar böyle. Yaşananlar, Ermenistan'ın bu kez ava giderken avlandığını gösteriyor."

CHP Genel emekli büyükelçi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor" açıklaması tartışmalara neden olmuştu.

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